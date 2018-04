La tristeza en el ambiente de la música por la muerte de Aviciiinvade las redes sociales. Con mucho dolor, artistas, colegas y amigos se volcaron en Twitter y Facebook para despedir al DJ sueco, de 28 años, quien fue encontrado muerto este viernes en Mascat, Omán, según confirmó su publicista Diana Baron, por causas que aún se desconocen.

Uno de los primeros músicos que se refirió al sorpresivo fallecimiento fallecimiento del joven DJ fue Calvin Harris. "Noticias devastadoras sobre Avicii, un alma hermosa, apasionada y extremadamente talentosa con mucho más que hacer. Mi corazón está con su familia. Dios te bendiga Tim", escribió el DJ y productor escocés desde su cuenta oficial de Twitter.

En simultáneo, el músico estadounidense Charlie Puth, de 26 años, también volcó en las redes su desconcierto. "Me gustaría tomar un momento para rendir homenaje al hombre que realmente me abrió los ojos sobre cómo podrían sonar mis producciones algún día. Avicii fue un genio y un innovador de la música, y no puedo creer que ya no esté con nosotros. QEPD hacia lo mejor", escribió.

Y la lista siguió con mensajes de Nile Rodgers, del también DJ sueco Eric Prydz ("No tengo palabras. QEPD Tim", publicó), de la exitosa cantante y modelo británica Dua Lipa, quien se mostró consternada por la "pronta partida" del joven artista, de la banda estadounidense Imagine Dragons, de la cantante y actriz Noah Cyrus o de Liam Payne, entre otros.