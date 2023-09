María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, salió a despegar los carteles que pegaron en la entrada de su casa de Vicente López este miércoles en la tarde, cuando una multitud se reunió para protestar frente a la casa del médico, señalado como responsable por la muerte de Silvina Luna.

“Esto es una barbaridad lo que hicieron. No es una marcha de justicia, esto es un escrache a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron”, declaró frente a la cámara de TN después de que los manifestantes se fueran.

Cuando la periodista le pidió unas palabras por el último adiós a Silvina Luna y le comentó que era un día de “profundo dolor para todos”, Favarón respondió: “Para mí también. No crean que no para nosotros”, remarcó.

En medio del diálogo con este medio, una transeúnte que quedó fuera de cámara decidió intervenir para increpar a la mujer: “¿Usted supo siempre del lado de quién estaba, del marido que tenía?”, a lo que Favarón respondió, “hace 15 años”. Ante esta respuesta, la transeúnte continuó interrogándola: “¿Entonces, admitió lo que hacía?”. En ese momento, Favarón volteó para mirarla y aclarar: “Yo no te estoy admitiendo lo que hacía. ¿Qué decís?”.

“Lamento mucho lo sucedido, es lo que quería decir”, repitió Favarón a la periodista después de que la transeúnte dejó de hablar.

Por otro lado, cargó contra la expareja de Lotocki, Pamela Sosa, y la responsabilizó por las protestas frente a su casa. “Esto es un escrache, claramente. Pamela lo vendió como ‘vayan a destruir la casa del doctor’, así lo puso en el Instagram. Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares a donde ir a reclamar a la Justicia y no me digan que la Justicia no sirve, porque sí sirve, y sirve a favor de ellos” cerró.

Una multitud se reunió para exigir justicia frente a la casa de Lotocki

Este miércoles, se hizo una marcha pacífica frente a la casa de Aníbal Lotocki en el barrio de Florida. Ciento de personas se reunieron en la entrada de la propiedad para pedir justicia por Silvina Luna y otros expacientes que sufrieron problemas de salud a raíz de una intervención realizada por el cuestionado cirujano.

Los vecinos presentes en la manifestación exigieron que el médico se vaya de Florida, partido de Vicente López. “Es un asesino, no lo queremos acá”, fueron las palabras que se repitieron entre la multitud que conversó con TN Central.

“Sentimos angustia por Silvina. ¿Cómo puede ser que un hdp así esté libre? Tiene que ir preso”, “¡Queremos que pague por lo que hizo!”, “No queremos a alguien así en el barrio”, sostuvieron distintas personas del lugar.

Fernando Burlando estuvo presente en la marcha contra Aníbal Lotocki. El abogado explicó por qué Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, no fue a la manifestación y dio detalles sobre su estado anímico.

“Ezequiel no creo que venga”, indicó en diálogo con TN Central. En esa línea, agregó: “No estaba ni de humor, ni en las mejores condiciones”. Respecto a las expacientes de Lotocki que se encuentran reclamando justicia, Burlando dijo: “(Ezequiel) Las está acompañando. Con su corazón acá está presente”.

Otras de las figuras que estuvieron en la protesta fueron Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis e Iliana Calabró, quienes se mostraron realmente conmovidas y se sumaron al pedido de justicia.