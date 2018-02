Tienen un largo camino recorrido en la música, en el que tuvieron el gusto y el placer de cruzarse con lo más selecto del folclore nacional. Eso, sumado a su propio estilo, hicieron que Raúl Tilín Orozco y Fernando Barrientos no pasaran inadvertidos en la escena nacional e internacional.



En un alto en el camino en el marco de la gira "Una vueltita por el pago", que los trae a Cuyo de nuevo, los músicos conversaron con DIARIO DE CUYO. "Nos recibieron tremendo" dice Orozco sobre la primera actuación en San Rafael, anoche era el turno de la capital mendocina mientras que el jueves 8 cantarán aquí en el Café del Auditorio (ver aparte).



El Dúo Orozco Barrientos -que tocará por primera vez aquí, según recuerdan- ha logrado difundir la música cuyana con sus propias creaciones, algunas con "una vuelta de tuerca" como dicen, donde el rock también tiene un lugar. Una impronta aportada por los orígenes rockeros de Barrientos, que por ejemplo en los 90 con el dúo Caín Caín, compuso El amor es más fuerte para la película Tango Feroz, en cuya banda sonora Fernando interpretó la canción Presente.



Orozco Barrientos tiene en su haber una Gaviota de Plata a la mejor canción folclórica (con la Pintadita) en sus comienzos como dúo allá por 2003; un Gardel a mejor álbum alternativo de folclore (por Pulpa); un Konex en 2015 como mejor grupo de folclore de la década y una nominación en los Grammy Latinos.



Atesoran su relación con Mercedes Sosa (ella participó en un disco de ellos y tomó canciones del dúo para su repertorio y ellos, en Cantora), los ha producido Gustavo Santaolalla y han compartido con músicos como Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Coplanacu, Luna Monti, Chango Spasiuk, Divididos y Jorge Drexler.





-A la hora de componer, ¿qué los inspira hoy, qué los conmueve?



-La realidad del país, los más necesitados, nos conmueve la naturaleza, los hijos, los padres, los amigos. Las injusticias.





-¿Cambió la temática de la música cuyana?



-No, porque pueden convivir las canciones de antes con las de ahora, lo que nosotros intentamos transmitir es la honestidad cultural, literaria y artística como seres humanos. Es lo único que nos importa.



-¿Por qué a la música cuyana le cuesta más ser apreciada y son pocos los folcloristas que la eligen que se destacan?



-Cuesta, cuesta. Entre esos pocos está Orozco Barrientos, no lo digo para vanagloriarnos. Es el conjunto de muchas cosas. La música cuyana era, es y seguirá siendo más exquisita que otros ritmos; es muy difícil tocarla, la música cuyana no es para cualquiera, es muy compleja de interpretar. Ahora, también la coyuntura, Cosquín estaba polarizado y sigue así; es otra música y hay que aceptarlo así. También por problemas personales del cuyano, somos más reservados, más guardados y hemos tenido otras posibilidades económicas, culturales y de clima inclusive que el resto.



-Con todas esas contras, ¿qué hizo que su dúo rompiera esa barreras, e incluso tuviera reconocimientos internacionales?



-Será que no hemos hecho tan mal las cosas. Pero también porque le dimos una vuelta de rosca; cambiamos un poco el paradigma; la tonada es como un tango en donde la culpa es de la mujer, nunca es tu culpa; nosotros hemos cambiado ese paradigma, en la idiosincrasia y cultura anterior estaba todo permitido, Orozco Barrientos no permite todo: violencia de la mujer, de niños, explotación infantil, son muchas cosas que la música cuyana, la cuyanía, ha callado por años; bueno Orozco no las calla, Barrientos menos. No es una provocación, es una elección.



¿Qué significó para ustedes Mercedes Sosa, el vínculo con ella?



-Orozco: Fue único. Fue tremendo, un aprendizaje. Fueron cuatro doctorados de amor, cinco de belleza, nueve de cultura, 14 de sensibilidad.



A Mercedes la conocimos por un periodista, nos fuimos a su casa, nos había cocinado, le mostramos un disco que yo había hecho con Sandra March. Ella quería que le hiciéramos canciones, después vino la relación, hasta su despedida.



-Barrientos: Tuvimos distintas colaboraciones con ella. Y siempre era un orgullo, incluso ir a abrir alguno de sus show. También la oportunidad de trabajar con su hijo Fabián, así que fue muy importante para nosotros.



-¿Qué significa los premios para ustedes?



-Barrientos: Siempre es bienvenido y para nosotros siempre en motivo de orgullo que reconozcan nuestro trabajo, pero no es algo que sea un aliciente. Para nosotros son todos especiales, porque llegan en distintos momentos, el poder ser agradecido de que reconozcan nuestro laburo.



-¿Qué le da más placer a Orozco Barrientos?



-Barrientos: Nos gusta compartir con amigos, con músicos amigos, en nuestros shows también tratamos que haya gente del lugar que comparta con nosotros el escenario. Para nosotros tocar es eso, compartir y es de las cosas más importantes que tenemos.

