Con el propósito de potenciar la cultura de la música electrónica y que se extienda a lo largo y ancho del país, Emiliano Folgar formó alianzas con alumnos y seguidores de distintas provincias. Gracias al vínculo establecido con los músicos sanjuaninos Diego Contreras y Marcos Más, el reconocido productor y técnico de sonido dará hoy una masterclass en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand bajo el respaldo del programa Emprendedor Cultural, del Ministerio de Turismo y Cultura. Folgar habló con DIARIO DE CUYO acerca de la actualidad de la escena electrónica en el país. El músico electrónico sostiene que hay una diferenciación más marcada entre productor y DJ: "Antes de presenciar un evento, ahora la gente se informa más, averigua sobre la personalidad del DJ, no va a bailar solamente, ya presta atención a otras cosas que antes no. La situación cambió bastante porque nos sacamos los estigmas que nos señalaban como que lo único que hacemos es tocar botones. Creo que se respeta mejor este trabajo. Con una producción musical, lo que creamos en el estudio, lo llevamos al vivo. Al exponerlo en un evento, permite abrir puertas impensadas porque nos escuchan desde afuera y nos pueden contratar para actuar en otra parte del mundo. Además, llega a otra gente gracias a que el conocimiento y la información se globalizó", contó Emiliano y agregó: "Esta escena está creciendo y se entiende mejor lo que hacemos, que es arte también".



Al profundizar sobre estos "estigmas", Folgar hace foco en esa histórica discusión entre músicos con instrumentos acústicos o eléctricos y los que utilizan sintetizadores o instrumentos electrónicos digitales. Caso ejemplar fue ese áspero cruce de Pappo en algunas entrevistas. Pero el productor rompe con el mito de "el que toca sólo botones": "El músico conservador sigue pensando eso. Lo que pasa es que a veces perdura el prejuicio sobre lo que hace el productor y lo que hace el DJ. Cuando arranqué todo era muy diferente. Hoy, con una placa de sonido en la PC de casa, lograron emerger muchos fenómenos del trap, cuando antes había que pasar por un estudio de grabación que cuesta miles de dólares. Pero a los que vienen de las raíces del rock les cuesta entenderlo, molesta que han estado mucho tiempo estudiando cómo tocar un instrumento y les choca con razón cuando ven que otro puede reproducir todos los sonidos con una computadora y armar una melodía. Esa es la crítica más fuerte, pero la tecnología ha avanzado tanto que sienten que se valora menos la función del músico en vivo y que una máquina lo reemplace", manifestó Folgar. Sin embargo, él es baterista electrónico y aunque puede programar muchos sonidos y notas con el instrumento, hay algo que -asegura- es indiscutible: "El factor humano, el swing, es irremplazable. Nunca será igual. A mí me choca que una PC pueda escribir un patrón rítmico o una melodía de un bajo también, pero hoy las cosas se sostienen más en las ideas y en la creatividad que en la mera ejecución".



Para el DJ, la escena argentina, con sus diferentes exponentes en materia de música electrónica, es muy respetada en el plano internacional. Si bien hace años Hernán Cattaneo pudo atravesar fronteras hacia otros países, con otras figuras que acompañan y comparten esta bandera, Folgar considera que no todos suenan igual y que cada uno tiene su propio estilo y personalidad. Justamente, ese toque "humano". Es más, sostiene que esta música rompió también las barreras sociales. "Antes los eventos electrónicos eran lugares selectos, más linkeados con una cierta elite de Punta del Este o de Ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es otra ahora. Tengo alumnos de muchos rincones de Argentina que son estudiantes o trabajadores y hacen mucho esfuerzo para posicionarse. Lógico que hay organizadores que ponen precios de entradas que son impagables para la mayoría y se terminan haciendo círculos muy cerrados. Pero eso es tema de los eventos o fiestas; con la música es diferente. No pasa por los artistas sino por los empresarios que quieren dar otra categoría y ganar más plata. Eso me parece una porquería, porque termina siendo un negocio para pocos. En cambio, la música electrónica es para todos. Cualquier chico obrero puede aprender y si le va bien, la gente de clase alta le terminará pagando a ese pibe sus shows", concluyó Folgar, que dictará su masterclass hoy a las 17hs (hasta las 22hs con cupos limitados). Y mañana a la 13 hs en el Parador Puerto Aventura del Dique Punta Negra, dará una demostración para todo el público.