CONTENTOS. Raúl Astorga, Hugo Flores, Emanuel Fernández y Fabián Barrera esperan con ansias el reencuentro con el público tras cinco meses.

Finalmente y después de una larga espera, se permitió el regreso de los artistas a los bares, restaurantes y parrillas desde el 1 de agosto, pero recién para este fin de semana se nota la vuelta. DIARIO DE CUYO conversó con algunos de los artistas que retoman las actuaciones, cumpliendo los protocolos sanitarios especiales para esta actividad y en un contexto social muy diferente al que están acostumbrados a transitar. Porque no sólo tiene que ver con las medidas de higiene y distanciamiento, sino que hasta los horarios cambiaron: ahora el rango permitido es de 20 a 1 (antes de la pandemia quizás recién subían a escena a la medianoche) y la negociación con los propietarios de los lugares es más ardua por cuanto el sector gastronómico viene golpeado por los meses cerrados y además deben trabajar con su capacidad reducida.



Fabián Barrera, Emanuel Fernández, Raúl Astorga y Hugo Flores de Omega, son los primeros que romperán el hielo entre hoy y mañana, aunque hay otros más que se fueron agregando con el correr de las horas. Ellos coincidieron en la ansiedad y alegría que les provoca volver y aunque las medidas que hay que cumplir por el protocolo aprobado por Salud Pública y el comité Covid-19 los llevó a modificar sus rutinas y hasta el repertorio, están dispuestos a cumplirlo a rajatabla para que se pueda seguir trabajando.



"Tengo sentimientos encontrados, ansiedad, miedos y muchas ganas de encontrarme con la gente, soy muy amiguero y amo la música. Espero que esto nos encuentre más responsables y respetuosos que nunca, porque es crucial en estos momentos cuidarnos entre todos" comentó Fernández.



Los artistas tienen que sacar llenar un formulario y después de ser "aprobados" reciben un certificado que los habilita a presentarse en el lugar que indicaron; tienen que llevar su propio micrófono y mantener la distancia de no menos de dos metros con el público y entre los integrantes de la banda, si no fuera solista. No pueden moverse entre las mesas, sólo pueden permanecer en el escenario o espacio delimitado para actuar y también se especifica que el público no puede intercambiar objetos o un trago con el artista y ¡mucho menos darle un beso al cantante!, algo que era habitual.



"Al solista nos gana esa adrenalina de hacer participar a la gente, que cante, que aplauda, y la gente terminaba bailando, así que ahora tenemos que frenarnos un poquito y llevar el show diferente a lo que lo hacía; buscaré mantener un repertorio entretenido que no incite al baile, si bien se sigue animando al publico que aplauda, pero con un freno para que no siga a más, respetando todo para que no tengamos problemas y se pueda continuar", aportó Barrera quien confesó que vive con ansiedad este regreso tras 5 meses: "Hace muchos años que trabajo de esto y por ahí a uno le ganaba la confianza y ahora volver a actuar te pone un poquito nervioso y ansioso por querer mostrar lo que hicimos este tiempo".



En el caso de Omega, la banda de cuarteto debuta en el circuito gastronómico, porque ellos acostumbraban a encabezar bailes. Ahora programaron varias fechas en distintos departamentos. "Estamos felices de poder volver a trabajar, de volver a hacer música que es lo que más nos gusta" expresó Flores, el cantante del combo que se dividió en tres bandas para que todos puedan trabajar. "Lógicamente por una cuestión de protocolos no podemos hacer un baile como los de antes, felices de reencontrarnos de esta manera. Estamos muy sorprendidos por la respuesta, sabíamos que la gente nos estaba esperando, pero nos sorprendió que fecha que vamos largando en 45 minutos se venden las reservas, es una demostración de cariño muy grande. Nos damos cuenta que la gente nos extraña de la misma manera que nosotros a ellos".



Breve, pero sincero, Astorga se mostró más escéptico. "Es bastante deprimente todo. Esperanza tengo, pero los propietarios de los locales tampoco se animan mucho, así que va a pasar un tiempo hasta que todos alcancen el apogeo normal que teníamos antes" comentó.



Sobre si es rentable actuar tal como están dadas las condiciones, coincidieron en que la mayoría acuerda actuar a cambio del derecho de show (que va desde 100 pesos) y que aunque hay menos gente, conviene, frente a cobrar un monto fijo, que hay que negociar con el empresario o que con tal de trabajar terminan dejando el mismo monto de marzo.

Los primeros shows