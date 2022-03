Foto: Gentileza Alejandro Palacios

Carlos Baute está en la Argentina para iniciar su tour "Colgando en tus manos", el primero desde el inicio de la pandemia y por eso el venezolano lo vive con entusiasmo. Aunque vive en España desde hace 22 años, mantiene intacto el espíritu caribeño y transmite esa energía especial. "Argentina es un país maravilloso, para comérselo, para disfrutarlo y en mi caso para cantarle" comentó, con sincero aprecio por el país, en la entrevista telefónica que brindó a DIARIO DE CUYO desde Buenos Aires



El autor del famoso hit que cantó con Marta Sánchez, acaba de actuar en el Teatro Colón, en el Festival Únicos junto a Axel (ciclo que también tuvo a Luciano Pereyra, Miguel Mateos y La Beriso) y el 2 de abril se presentará en el Teatro Broadway, para luego iniciar una gira por varias provincias, incluida San Juan, aunque sin fecha confirmada. "Vengo de un tiempo paradísimo por la pandemia y decidimos comenzar por aquí", dijo el cantante sobre su estadía en estas latitudes y también habló de sus próximos lanzamientos, sobre cómo está la industria musical en la actualidad, contó qué hizo en la pandemia y qué piensa de la invasión rusa a Ucrania.





-¿Qué te pareció el Teatro Colón?

-Brutal, ¡vaya sitio! Una gran sensación cantar allí, como un sueño cumplido. En 2001 conocí el teatro, me hice fotos como buen turista, pero no había tenido la suerte de entrar. No había shows en ese momento. Quedó como un pendiente, porque uno estando en la música te enteras de los sitios buenos, sabía que éste está entre los mejores del mundo. Y de repente, ahora, cuando Axel me llama y me dice "Carlos, conoces el Teatro Colón?" y dije, "¿cuál? el mítico, el clásico, sí, sí, ¿pero qué vas a hacer tú ahí?", le dije y me contó del festival que se llamaba "Únicos" y que era sinfónico. Te juro que tenía trabajo y lo cancelé, lo dejé por esto. Cambié los planes por venir. Cantamos Todo vuelve, que me encanta y luego Colgando en tus manos y Celebra la vida.



-¿Recuerdas cómo fue tu primera actuación después de las restricciones por la pandemia?

-Sí, en España, me dieron oportunidad de hacer la canción del Mundial de balonmano, canté en el primer inaugural estaba España y Argentina. Pensé "tengo mi corazón dividido!".



-La época de aislamiento resultó productiva, hiciste muchas canciones.

-Totalmente. Me fui al campo, estuve en Letonia, donde viven mis suegros y la familia de mi esposa, nos fuimos allí y estuvimos alejados de la locura del mundo y en España los números eran terribles. Allá yo lo que hacía era compartir con la familia el campo y componer, compartir y componer, y no te imaginas la cantidad de canciones que hice. El 31 de diciembre saqué un disco, con guitarra y poco más, como decía Arjona, "con poquita ropa, las canciones", pero como vengo de hacer muchas canciones con feet, duetos, urbanas, dije "voy a hacer un disco como las canciones nacen", fue un disco de 20 temas que es "Historias desconocidas" y como hice tantas que creo que voy alanzar un volumen 2.



-Colgando en tus manos, sigue siendo tu hit principal ¿no?

-Sí, totalmente... Colgando en tus manos sigue siendo la número 1, pero después de ahí hay otras canciones que te sorprenden.



-¿Cómo se presenta lo nuevo, con un tema tan presente?

-Mira estoy contento porque ha cambiado mucho la industria, todo, desde cómo presentar tus canciones y dónde, todo evolucionó muy rápido, muy diferente, hoy la música en streaming tiene un poder bestial, es un arma para nosotros los artistas, porque tenemos herramientas para ver dónde sonamos, a qué hora sonamos, con qué canciones, cuál es el target... todo. Entonces tengo pensado hacer una gira dónde nunca estuve dónde ni siquiera hablan el idioma, pero que con la globalización, hay latinos en todo el mundo, hispanos hay en todos lados.



-Entre estos cambios, ¿qué cosas te afectaron más?

-Para mí siempre fueron fundamentales las radios, el instrumento más importante, y hoy no es así; no solo está la radio sino Spotify.



Esto de lanzar singles ha sido una locura, porque la discográfica me decía "tienes que sacar un tema cada dos meses" y yo les decía: "Conmigo no cuenten, las canciones no son churros". Yo lanzo cada cuatro meses, tranquilo. El último salió en octubre y no he sacado más. Estoy terminando de pre- producir tres, tengo clarísimo cuál será el próximo sencillo, pero estamos analizando si lo haré solo o a dúo. Es bonito que la gente tenga tiempo de masticar, aunque el mundo va muy rápido y es lo que te digo que sí ha cambiado, que en dos meses queman la canción, porque tienen un sitio donde escucharla muchas veces y eso antes no existía. Antes sacabas un disco cada dos años, era gira y componer, y así, ahora es single, gira, otro single.



-Y no toda la gente que escucha digitalmente, compra. ¿Afecta eso los ingresos de los músicos?

-Sí, total, pero está repartida la torta ahora, en su mayoría es del mundo digital, pero son los conciertos de lo que vivimos.



-Viviendo en España, estás geográficamente más cerca del conflicto bélico, ¿qué opinión tenés al respecto?

-Es terrible, estoy totalmente en contra. Tengo familia que vive en Letonia, son vecinos. Los países bálticos estuvieron ocupados por los rusos y fueron muchos los que murieron por ese sistema terrible y ahora lo que está sucediendo... no hemos terminado de salir de la pandemia y no entiendo cómo puede estar ocurriendo. Estamos muy preocupados, súper a la orden de que la familia ante cualquier cosa tienen que salir corriendo de ahí. Espero que esto no vaya a más. Todos estos países como Rusia, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, China, estoy en contra total, soy opositor a este sistema que no funciona para nada y está comprobadísimo; amo los países democráticos, me da igual de derecha o izquierda, pero que funcione la idea de democracia y no estos países que son dictaduras y comunismos.