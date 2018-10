Famosa. Jennifer Batten compartió su experiencia musical con los sanjuaninos.

< /figcaption>

No acusa los 60 que tiene. Su cabello bicolor, entre fucsia y rubio platinado, además de su altura, no permiten que no pase inadvertida. Mucho menos cuando subió al escenario y su guitarra eléctrica comenzó a sonar.



"Estoy muy entusiasmada, porque escuché que agotaron entradas, así que estoy muy emocionada por tocar aquí', comentó a DIARIO DE CUYO, Jennifer Batten, guitarrista estadounidense que se hizo famosa por ser la guitarrista de Michael Jackson durante el apogeo del artista y luego continuó desarrollando una gran carrera como solista. Junto a ella llegaron a la provincia ayer el también reconocido Vernon Neilly y el guitarrista argentino Marcelo Roascio para ser protagonistas de una clínica y posterior show (ver aparte) que tuvo lugar anoche en el Teatro Sarmiento, con la producción del ministerio de Turismo y Cultura.



A los 12 supo que sería guitarrista, incorporarse al mundo del rock no fue fácil pero no traumático. "Tuve suerte... estuve en los mejores conciertos del mundo (risas). Definitivamente hay un prejuicio respecto a que la mujer toque la guitarra pero Michael Jackson y Jeff Beck no tuvieron problema con eso, así que mi experiencia fue increíble", comentó.



En varias oportunidades, Batten aseguró que trabajar con Michael Jackson fue "un sueño hecho realidad". En su paso por San Juan, ratificó esa idea. "Fueron los conciertos más grandes de la historia del hombre. Llevó mi carrera a otro nivel, pasé de tocar de bandas de medio pelo en Los Ángeles, al show más grande de la Tierra", comentó la instrumentista, que tenía 29 años cuando fue seleccionada entre otros 100 músicos para el "Bad tour".



"Recuerdo cuando fuimos a Japón y él hizo cerrar el parque Disneyworld de Japón para que pudiéramos pasear sólo nosotros. Me tocó el hombro cuando estábamos en una tienda, y me sorprendió diciéndome que le gustaba cómo estaba haciendo el solo de Beat in. Eso quedó grabado en mi mente", rememoró.



"En el escenario él era muy profesional, amable y respetuoso con los músicos, era un tornado creativo y había que seguirle el ritmo", recordó la artista que aparece en cientos de imágenes al lado del cantante luciendo estrambóticos vestuarios o máscaras. Todavía le impacta que para el primer tour se gastó "un millón de dólares en el vestuario".



"Michael había contratado un artista para que diseñara los looks para nosotros, luego peinadores, maquilladores y vestuaristas lo hicieron real", relató desde el hall del Teatro Sarmiento, antes de probar sonido. Batten ríe al recordar esos atuendos y el estilo punk de su cabellera. "Era como una obra de teatro, como formar parte de una película", apuntó.



A principios de los 90, el autor de Thriller se vio envuelto en un escándalo por abuso infantil. "Fue horrible, todos sabíamos que se trataba de alguien que quería sacarle dinero", recordó Batten y se refirió a cómo afectaron esas denuncias la carrera del Rey del Pop. "Lo dañó mentalmente. Las canciones que escribió después de eso tenían mucha rabia". ¿Cómo vivió su muerte en 2009? "Con tristeza. Pero me sentí un poco aliviada, porque él sufría el acoso de la prensa, y ya no tendría que lidiar con eso", aseguró.



Luego de sus 10 años con Michael Jackson, en los que lo acompañó en las giras mundiales Bad, Dangerous y History, desarrolló con éxito su carrera solista: tiene tres discos en solitario y ha colaborado con otros importantes músicos como el inglés Jeff Beck, quien fuera su ídolo cuando era adolescente; y continúa con conciertos y clases en distintos países.



Batten trajo su experiencia a la escena sanjuanina y dejó un consejo a los músicos locales: "Toquen para el disfrute, nadie sabe si será famoso o no, pero si te enfocas en el disfrute, tienes el control".



La guitarrista, que destaca el movimiento #MeToo -"Era hora que pasara, las mujeres estuvimos en silencio por mucho tiempo, siendo víctimas de abuso por siglos", dice-; promete que estará en los escenarios "mientras el cuerpo aguante" y que define qué es para ella la música. "Es mi psiquiatra" afirma entre risas, antes de dejar esta entrevista para disponerse a una nueva sesión, que a diferencia de esos encuentros privados con un médico, esta fue abierta al público y seguro quedará en el recuerdo de varios rockeros locales.

Una noche de emoción y talento

Después de la clínica que brindaron los guitarristas Jennifer Batten y Vernon Neilly, ambos norteamericanos y de prestigiosa carrera como instrumentistas de rock y jazz, además del argentino Marcelo Roascio con gran inserción en la escena internacional; se sumaron al escenario del Teatro Sarmiento para acompañarlos una banda de sanjuaninos formada para la ocasión, que integraron Lucio Flores, Emanuel Rodríguez, Javier Gómez y Franco Méndez, que tuvo el rol de traer a escena al propio Michael Jackson.



Fotos: Marcos Urisa