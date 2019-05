El grupo creado por Lior Kalfo brindó un entretenido show donde los sonidos y la música fueron el lenguaje central de la puesta, cruzado por códigos teatrales y de la pantomima.

Beat On, Scratcher, Alto, Mezzo, Soprano, Bajo, Barítono y Tenor, ellos son los Voca People. Provenientes del planeta Voca que, por circunstancias fortuitas, su nave a punto de estrellar en la Tierra, se quedó sin su combustible especial para seguir navegando por el espacio: la energía musical. El plan fue simple, ponerse en contacto con los humanos (los espectadores) y rescatar los sonidos necesarios para poder canalizar el suministro y poder así retomar el viaje. Con esta premisa, el octeto descargó todas sus armas en el escenario del Teatro del Bicentenario, cuya segunda función de anoche viernes, volvió a hacer estallar de risa al público. Varios cuadros de pantomima, histrionismo, cruzando elementos del clown, parodias teatrales, el rompimiento de la cuarta pared y sobre todo, la fuerza del beatbox, fueron parte de los condimentos de un espectáculo entretenido de principio a fin.

Scratcher, lleva a un invitado a "leer" sus pensamientos y los traduce con sonidos.

Otro momento cómico, fue cuando los Voca varones llevaron a una dama al escenario, para dedicarle canciones románticas.

Lo principal, fue el constante feedback entre la platea y los protagonistas que fue cerrando un círculo de complicidad en cada pasaje. Desde el momento de aprender a entonar las notas del Do-Re-Mi hasta ser voluntarios para armar una orquesta instrumental imaginaria, perdiendo la vergüenza por ocasiones y también siguiendo el juego propuesto por los intérpretes que iban y venían cantando por toda la sala.



Entre los momentos puntuales y sobresalientes, fue cuando el octeto se puso a ejecutar clásicas piezas del cine universal, las bandas sonoras de películas como Rocky, Ghost, James Bond, Misión Imposible, entre otras. Después, transitó un popurrí de la música clásica con los grandes compositores, vals y óperas. A la hora de las canciones románticas de los 80, los Voca varones buscaban seducir cantándoles a las mujeres que invitaba desde la platea a subirse al escenario. Pero como las Voca femeninas, no les gustaba nada de la situación, tomaron la posta y por su cuenta eligieron a tres hombres del público a jugar. Conmovedor fue además, la escena de interpretar una suite con los hits de Queen y sobre el final, ya cuando el medidor obtuvo el máximo de energía, los Voca se despidieron con "We are the world", en la que recibieron una fuerte ovación.



FOTOS: MARCOS URISA