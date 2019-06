Fabiana Cantilo. Domingo 2 a las 21 en Auditorio Juan Victoria (Urquiza y 25 de Mayo). Con Marian Pellegrino y Marcelo Capasso, un trío acústico musical con temas que marcaron su infancia, adolescencia y juventud. Entradas en Hoffmann (Gral. Acha 174 N), Tarjeta Data (Ignacio de la Roza y Tucumán) y Boletería del Auditorio: General $400, Platea $450, Gold $500 y Vip $550.



Marta Gómez. Jueves 6 a las 21 en Cine Teatro Municipal (Mitre 41 este). La cantautora colombiana presenta "Un silencio que llegó de lejos", concierto íntimo junto al bajista Andrés Rotmistrovsky. Entradas anticipadas con descuento en Librería Desnivel a $400, en puerta del teatro $500.



Kiev Virtuosi. Jueves 6 a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria (Urquiza y 25 de Mayo). Orquesta que reúne la excelencia del virtuosismo ucraniano, junto al destacado violinista ruso Hayk Kazazyan. Entradas en venta en Ignacio de la Roza 161 oeste-Local 5. Entradas: $700 (público en gral.) $500 (jubilados) $350 (estudiantes).



Vera Cuartet. Viernes 7 a las 20 en Sala Auditorium Teatro del Bicentenario (España y Santa Fe). Recital gratuito del cuarteto de cuerdas de la Universidad de Indiana, en el marco del festival que lleva su nombre.





Indiana Virtuosi. Sábado 8 a las 21.30 en Teatro del Bicentenario (Avenida España y Santa Fe). Entradas: $200; $300 y $350.



Las Manos de Filippi. Sábado 8 a las 19 en la Llorona (Rioja y Maipu). Vuelve junto a Estado, banda local que será soporte. Entrada: $300. Anticipadas en Cultura Under Body Art (Peatonal Rivadavia galería Factory loc.21); Estacionamiento 24hs (Av. Rioja 152 Sur); Laramada Barsanjuan (Mendoza y 9 de Julio).



The Beatles Sinfónico. Sábado 8 a las 20.30 en el Auditorio Juan Victoria (Urquiza y 25 de Mayo). Entrada general: $150. Con el director Luis Nano y los solistas Beatzarro y Pablo Cordero; y la Orquesta Sinfónica de Villa María.





Miguel Ángel Cherutti. Viernes 14 a las 21 en Teatro Sarmiento (Alem 13 norte). Vuelve a San Juan con su espectáculo Inoxidable. Entradas $450 y $350.

Attaque 77. Domingo 16 a las 21 en Hugo Espectáculos. Entrada general $600. Anticipadas en Farmacia Echegaray, Hoffman Instrumentos musicales y en www.masticket.com.ar.





Ballet Ruso. Martes 18 a las 21 en Teatro Sarmiento (Alem 13 Norte). La prestigiosa compañía internacional viene a presentar El lago de los cisnes. Entradas: $1200; $900; y $600.

>



María Creuza. Sábado 22 de junio a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria (Urquiza y 25 de Mayo). Tributo musical a Vinicius. Entrada general $150.





Midachi. Domingo 23 en el Teatro Sarmiento (Alem 13 Norte). Celebrar sus 35 años con un paseo por una galería de personajes desopilantes y figuras del espectáculo nacional e internacional. Entrada $950, $850 y $700.



>

Fierro. Miércoles 26 a las 21 en Teatro Sarmiento (Alem 13 Norte). Inspirados en el poema El Gaucho Martin Fierro, El Choque Urbano enriquece y potencia su propuesta sonora. Coreografías nutridas por diferentes lenguajes como la danza contemporánea, el house, el afro, el tango y el folklore. Entradas platea $700, pullman $600 y $500. Anticipadas en Tarjeta Data. En boletería del teatro de 16 a 20. Día de la función, desde las 11 de corrido.





Horacio Lavandera. Viernes 28 a las 21.30 en Auditorio Juan Victoria (Urquiza y 25 de Mayo). El pianista tocará junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Entrada general $100.

Los vecinos de arriba. Domingo 30 a las 21 en Teatro Sarmiento (Alem 31 norte). Comedia fresca, que aborda con inteligencia la agonía del matrimonio tradicional. Con Diego Peretti, Muriel Santa Ana, Rafael Ferro y Julieta Vallina. Entradas a confirmar.

Más para ver



Dos más Uno. Jueves 06 a las 21.30 en el Teatro Sarmiento (Alem 13 Norte). Noche folklórica junto a la banda sanjuanina Alquimia Cuyana. Entradas: $400; $350; y $250.



Anarkelis. Sábado 08 y domingo 09 a las 18 en Espacio Teatro Títeres en Serio (Juan B. Justo 335 norte, Rivadavia). La compañía de marionetas de hilos tradicionales de la India hace una función para toda la familia. Entrada: $150.



Patrulla Canina. Domingo 09 a las 16 en Teatro Sarmiento (Alem 13 Norte). Un show infantil, en el que las mascotas héroes van al rescate. Entrada general $400.



Ezequiel Campa. Viernes 14 a las 22 en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Presenta "Cheto y Choto" un unipersonal de humor. Ezequiel es uno de los referentes del Stand Up en Argentina, este es su cuarto espectáculo unipersonal de stand up. Viene de participar dos veces en el festival de comedia de Nueva York, grabó 3 veces para Comedy Central. Entrada general $350. Entradas en Farmacia Echegaray, Hoffman Instrumentos Musicales y on line en www.masticket.com.ar



Foro Coral Americano. El viernes 15 de junio actuará The Chuck Nation Band, invitado a participar del evento con el director Tim Sharp de Estados Unidos. El domingo 16 a las 18 será la 'Noche del alma', un espectáculo coral con el Cuarteto de Cuerdas de la Cantoría de la Merced y Eduardo Gramaglia, con el maestro Santiago Ruiz. Ambas funciones son con entrada gratuita en el Auditorio Juan Victoria.



Los mentirosos. Miércoles 19 a las 23 en HDP Night Club (Lateral noroeste de Circunvalación entre Tucumán y Mendoza). Vuelven a San Juan junto a Alo Mono y Héroes de nadie. Entrada: $300.



Cosa de minas. Sábado 29 a las 22 en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Es el unipersonal de Dalia Gutmann. El show tiene monólogos, canciones, coreos, videos, anécdotas sobre las parejas y sobre los tiempos femeninos de hoy. Entradas: $400.

Además... Entre los artistas que vendrán al Casino del Bono Park y el Casino de Caucete, están: Johana Sureda (de Buenos Aires) el viernes 7 de junio; el Dúo Tucumán el martes 11 y el miércoles 12; Sofía Palacios de Salta el martes 18 y el miércoles 19; Los Viracocha de Mendoza el martes 25 y el miércoles 26; Los Serenateros de Salta el viernes 28. Todas las funciones son gratuitas.