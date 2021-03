La original performance presentada por "El Grupo a", acercó a la gente una puesta teatral imposible de no mirar y que además permitió disfrutarla en sintonía con los tiempos que corren, vidrio de por medio. "In the zoo" fue una intervención en vidrieras en distintos puntos de San Juan, creada en el marco del Verano Cultural. "Las vidrieras no parecían un escenario interesante, pensando en la pandemia, estar distanciados a través de un vidrio cuidando al público, cuidándonos nosotros , generar un espectáculo dinámico, que los transeúntes pudieran encontrarse con eso inesperadamente", contó Fabricio Montilla, a cargo de la dirección y también intérprete de estas intervenciones que también protagonizaron Carolina Peña, Salomé Villalba y Carla Montoya. Una barbería en Chimbas, las puertas vidriadas del Centro Cultural Conte Grand y un local vacío en Caucete, donde estuvieron anoche, fueron por un momento el lugar de encuentro entre artistas y público. Montilla contó la buena repercusión que tuvo la puesta, que tuvo una audiencia casual, la gente que estaba cerca y otros que asistieron especialmente para presenciar la singular función.



"La reacción del público fue re interesante, en general los que pasaban se quedaban y permanecían. Generamos escenas bastante visuales para generar el efecto de atracción, algunas con más textos, algunos de Dylan Thomas, una canción de Lou Reed que pasamos al castellano, Perfect Day, un monólogo que escribí sobre la Pachamother", contó el actor sobre la varieté escénica que montaron dentro de las "peceras" que son las vidrieras un poco también como analogía del encierro de la cuarentena del 2020.