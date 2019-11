En la recta final del 2019, el casamiento de Pampita podría haber quedado en "la boda del año". Pero de manera paralela surgió un ingrediente inesperado: la separación de su ex, el chileno Benjamín Vicuña, y la actriz Eugenia "La China" Suárez; que metió a todos en la categoría de culebrón. Inevitable, la coincidencia reflotó aquel triángulo de escándalo, pasión y engaño donde nació el amor entre los actores; se convirtió en la comidilla de la tribuna y devolvió a sus protagonistas a la vidriera. ¿En qué andan? Ellos mismos lo cuentan.

Luna de miel



Pampita disfruta las mieles de su amor con el empresario Roberto García Moritán en Europa. La también jurado de "Bailando por un sueño" (que en su ausencia cuenta con el reemplazo de Griselda Siciliani) compartió en su cuenta de Instagram postales de su viaje, bien abrigadita y muy acaramelada junto a su flamante esposo. Tras la multitudinaria y emotiva fiesta en el palacio Sans Souci, se muestran visitando la Torre Eiffel, con la famosa estructura detrás y también en una maravillosa vista de ambos desde arriba. Ella escribió "París" junto a un corazón, y en pocos minutos el posteo de la modelo se llenó de miles y miles de "me gusta" y buenos deseos hacia la pareja (que según medios nacionales se hospeda en un coqueto hotel cerca de la Torre), sobre la que rondan rumores de cigüeña. ¿Habrán ido a buscarla a París?



Vuelta a casa

En medio de la felicidad de su ex y de la confirmación de su ruptura (aún no se sabe si definitiva) con su colega y compañera de elenco en "Argentina, tierra de amor y venganza", Benjamín Vicuña trabaja -en su nuevo proyecto, el film Inés del alma mía- y descansa en su Chile natal. El actor posteó algunas fotos de corte naturalistas (algunos cactus y caballos) y esta selfie en un auto, con semblante muy serio. Ángel De Brito también compartió en su cuenta de Twitter una foto del actor, pero en la noche trasandina, señalando que había vuelto a la vida social; aunque algunos hicieron foco en su aspecto, que tildaron de "descuidado". Reservado, Vicuña no habló del escenario que transita, aunque desde su entorno manifestaron a medios nacionales que pronto volverá al país para resolver el tema del contacto con sus pequeños.

Una escapada

Eugenia Suárez fue la que se encargó de confirmar los rumores que ya venían dando vueltas sobre su ruptura con Vicuña, tras la cual se fue unos días a Miami con sus dos hijas: Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré) y Magnolia (hija de Benjamín). La bella actriz subió fotos a Instagram de distintos momentos con sus niñas, junto a las cuales escribió: "Días soñados con mis ratones", "Nosotras" y -en una con Magnolia durmiendo en su pecho- "Recuerdo yo también las siestas en la playa arriba de mamá. La seguridad de sentir que nada malo puede pasar". "La China", que interpreta a "la polaca" en ATAV, recibió mensajes de cariño de sus seguidores. De vuelta al país, no habló demasiado; dijo que estaba contenta con su año laboral y pidió a los medios que sean prudentes en el tratamiento de su separación, por las nenas.