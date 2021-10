Mavys Álvarez sigue hablando de lo que sufrió cuando estuvo con Diego Maradona cuando ella era menor de edad. Lo hizo en una nueva entrevista en America Tevé, el canal 41 de Miami, esta vez, en el el programa "A Fondo". En esa nota realizada hoy, viernes, entre lágrimas, la cubana declaró que el futbolista le pegaba. "Una vez, me subió por la escalera de los pelos", aseguró.

Cuando le pidieron su opinión, se manifestó a favor de que el entorno del exfutbolista en Cuba -Carlos Ferro Viera, Mariano Israelit, Guillermo Coppola, Omar Suárez y Gabriel Buono- sea denunciado por presunta trata de personas.

"Sí, apoyo la demanda. Estaban ahí con él cuando querían ponerme en una caja (para hacerla viajar a la Argentina escondida) y todo eso, tambien cuando fui a la Argentina para hacerme los senos".

Consultada por cuestiones de las que no había hablado en la entrevista anterior, que fue emitida en cuatro entregas, la cubana reveló que abandonó la escuela a causa de un pedido de Diego Armando Maradona.

"Tal vez, le molestaba que yo tuviera que ir a la escuela todas las mañanas. Estaba comenzando el décimo grado y tenía 16 años", expresó Mavys Álvarez.

"Mi familia no sabe lo que está pasando ahora. Allá (en Cuba), no hay tanta comunicación. En Cuba, están mi mamá y mi hermano. Mi papá está aquí (en los Estados Unidos)", comentó.

Mavys también desmintió haber sido contactada por la producción de Maradona, sueño bendito, serie de ficción de Amazon que narrará la vida del exfutbolista. "Tengo entendido que están inventando una versión que no es verdadera sobre cómo lo conocí a Diego", planteó.

"Diego se molestaba si yo salía, a cualquier lugar, si iba al mercado, por ejemplo. Él era extremadamente celoso. Y yo, a esa edad, también", relató Álvarez, y dijo que es verdad lo que contó Luis Majul.

El periodista argentino recordó haber estado entrevistando a Maradona en Cuba cuando, de pronto, comenzaron a dar golpes en la puerta y a gritar: era Mavys, convencida de que Diego estaba allí encerrado con otra mujer.

"Ese fue un momento de mi vida en el que estaba totalmente fuera de mí", reconoció ella, llorando. Y detalló que "en mi mente" creía que los amigos de Maradona "querían compartirme". Esos pensamientos, asegura, fueron producto de alucinaciones provocadas por la droga.

Álvarez contestó de manera afirmativa cuando le preguntaron si Ferro Viera también estaba con menores. Pero aclaró que no puede decir lo mismo de Guillermo Coppola, aunque sí dijo que el ex manager del Diez tuvo varias novias en Cuba.

"Me dio una bofetada"

"Un taxista cubano me contó que muchas veces te recogió de la casa 2 de La Pradera y me dijo que fuiste golpeada y abusada por Maradona de formas que uno no se puede imaginar", le planteó el periodista Mario Pentón a su entrevistada.

"Sí, pasó muchas veces. Una vez, me empujó del carro y me subió por la escalera de los pelos", reveló Mavys Álvarez. Ante la pregunta de por qué no lo había denunciado a la policía, contestó que no lo hizo porque evaluó la cercanía del exfutbolista con Fidel Castro.

"Claudia (Villafañe) una vez llamó y yo atendí, porque él me decía que no estaban juntos, que se estaban separando. Cuando le pasé el teléfono, él lo tiró al piso, me dio una bofetada, me empujó contra la cama. Fueron muchos momentos más, tampoco me dejaba ver a mi mamá...", aseguró, quebrada en llanto.

"Muchas veces, mi mamá venía y él me encerraba, me tapaba la boca y no me dejaba hablar", relató, y sostuvo que los amigos de Maradona daban el aval para que eso sucediera.

Droga y sexo

"Diego me dijo que la droga venía de Colombia y que era pura. Cocaína 100 cien por ciento pura. Y también había éxtasis en gotas. Me las dio a probar porque quería que me relajara más, para ver si de alguna manera accedía, probablemente, a hacer un trío. Nunca acepté y en mi presencia, no hubo orgías", siguió detallando Mavys.

Los periodistas de América Tevé le repreguntaron a la cubana por las costumbres sexuales del Diez y ella dijo que "le gustaban las prácticas sadomasoquistas, de manera pasiva y activa".

Álvarez descartó "prácticas homosexuales", y comentó que a Diego le gustaba disfrazarse de mujer, a veces, o pintarse los labios. El periodista Juan Manuel Cao preguntó por "sexo sodomizado", y Mavys respondió que hubo de ambas partes. "Él a mí y yo a él. Me lo pedía", aseveró.

Las repercusiones

En la entrevista anterior con America Tevé, canal 41 de Miami, Mavys Álvarez había contado que conoció a Diego a sus 16 años y que él fue quien a los pocos meses de estar con ella, la indujo a probar cocaína, sustancia a la que se volvió adicta. Tras revelar su calvario, las reacciones en la Argentina no se hicieron esperar

Gianinna Maradona (32) fue la primera en contestar. La hija del exfutbolista compartió violentos mensajes y luego publicó una fuerte carta abierta en Instagram junto con una foto en la que está con su hijo, Benjamín Agüero (12).

La exesposa de Diego, Claudia Villafañe (59), publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales. "Te merecés todo lo que le hiciste a otros", expresó.

Guillermo Coppola, histórico representante de Maradona, aseguró que nunca se dio cuenta de lo que sufría Mavys y dijo que "errores cometemos todos", y su pareja de aquel entonces, Analía Franchín, dio detalles de la habitación del exfutbolista en La Habana.