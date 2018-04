Emily Goldberg, la novia de Avicii, compartió con todos sus seguidores de Instagram los últimos mensajes que intercambió con el famoso Dj antes de que este apareciera muerto el pasado viernes en Mascate, Omán, con tan solo 28 años.

En las conversación ambos se dicen lo mucho que se quieren y que se extrañan. Se desconoce la fecha exacta de esos mensajes ya que la joven no ofreció detalles sobre la captura de WhatsApp que hizo pública.

En la imagen se puede leer a ambos expresarse su amor el uno para el otro. "Te amo Tim", le manifiesta ella. Él responde: "Yo también te amo Emily". En otra parte del mensaje, Tim Bergling, el nombre real del músico, le dice que la extraña y pregunta por el horario de su vuelo.

"Vamos cariño, no te rindas con nosotros. Elígeme y te mostraré amor", escribió recordando a la canción "Don't Give Up On Us", uno de los temas más conocidos de Bergling y que supuestamente le dedicó a ella. "Son las palabras de una canción que Tim escribió para mí", explicó en Instagram.

Además, publicó una serie de fotos que pertenecen a cuando mantuvo una relación sentimental con Tim Bergling, nombre real del productor musical.