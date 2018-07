Inoxidable, podría decirse que es el intrépido agente del MIF, o bien quien le da vida, Tom Cruise, quien a los 56 años y tras cinco entregas -¡la primera en 1996!-, regresa una vez más a la gran pantalla con Misión Imposible, el capítulo 6, Fallout o bien Repercusión, como se la ha dado en llamar. En esta oportunidad, el temerario Ethan Hunt deberá enfrentar a un viejo enemigo, mientras debe lidiar con la intervención de la CIA liderada por una nueva directora.



Bajo la batuta de Christopher McQuarrie, con coprotagónico de Rebecca Ferguson y actuaciones de Henry Cavill (que ha generado gran expectativa), Alec Baldwin, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan y Angela Bassett; dicen desde otras latitudes -que ya tuvieron la oportunidad de verla- que la nueva entrega no defrauda a los amantes de la adrenalina, que corre a borbotones en tierra, aire y agua. Y tampoco a quienes esperan un poco más de este detective que comenzó su carrera en épocas de Guerra Fría, y que varios años después ha sabido adaptarse a los tiempos que corren, desde el nuevo escenario político internacional que pisa hasta sus inevitables amenazas.



Dato atractivo y no menos curioso es que los años no han amedrentado al protagonista, que -dispuesto a no escatimar realismo- se sometió a un intenso entrenamiento físico y volvió a tomar las escenas de riesgo, descartando la idea de un doble. De hecho, debieron parar el rodaje (de agosto a octubre el año pasado), por una lesión en el tobillo que lo mantuvo afuera. Pero si hay un condimento extra que los seguidores festejan, es que esta sexta entrega es la primera que se estrena en 3D. Es cierto que el tema de las dimensiones nunca ha condicionado el éxito del filme, pero qué mejor que sentirse parte de este universo ya histórico, que si bien no ha dado batacazos en las premiaciones cinematográficas, sí ha logrado hacerse un lugar en el séptimo arte, entre la crítica y sin dudas, en el corazón de los misioneros.



"Funciona. Pero no sólo eso, demuestra que es una de las pocas franquicias que es cada vez mejor, más retorcida y más divertida", dijo el Entertainment Weekly. Habrá que verla.