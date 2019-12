La película argentina "La odisea de los giles", de Sebastián Borensztein, quedó fuera de la carrera por un premio Oscar a la mejor película extranjera en una de las etapas finales de selección de la Academia de Hollywood.

La institución anunció anoche los diez filmes preseleccionados, entre una lista inicial de 91, para integrar la nómina definitiva que pujará por una estatuilla el próximo 9 de febrero en Los Ángeles e incluyó como única película en idioma español "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar.

Entre las otras producciones que buscan ocupar un lugar en la nómina que se dará a conocer el 13 de enero se encuentran "Parásitos", de Corea del Sur; "Les Misérables", de Francia; "Atlantique", de Senegal, y "Beanpole", de Rusia.

Completan la lista "The Painted Bird", de República Checa; "Truth and Justice", de Estonia; "Those Who Remained", de Hungría; "Honeyland", Macedonia del Norte, y "Corpus Christi", de Polonia.

La película de Almodóvar, que la semana pasada también fue nominada para los Globos de Oro, también pujará por quedarse con el premio de la Academia de Hollywood a la mejor banda sonora original.