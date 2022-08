Desde lo más remoto de la antigüedad, Homero supo reunir y plasmar por escrito aquellas historias míticas que tratan temas tan universales sobre la condición humana, que nunca dejan de tener actualidad. Las mismas fueron compiladas en dos libros: La Ilíada y la Odisea. Y por más siglos que pasen, siempre hay algún enfoque nuevo para abordarlos y contarlos. Como la reinterpretación que hizo Susana Lage de del viaje de Ulises y de su conflictivo regreso a su tierra natal. Pero con otros elementos y registros poéticos, la dramaturga sanjuanina lo contará de manera teatral para la nueva puesta que tiene preparada para estrenarla en la provincia, de la mano del elenco de la Facultad de Filosofía de la UNSJ. "Crónicas de Ítaca", subirá a escena el 1 de septiembre en la Sala Títeres en Serio. En esta versión, Lage parte de la siguiente premisa: "Nosotros consideramos que los mitos griegos son como metáforas y en este caso, el viaje de Ulises, es la metáfora de cualquier exilio, de cualquier destierro. Que hoy lo vemos en muchos ejemplos, sea por una junta militar, o por el hambre y la pobreza. Entonces Ulises representa al desterrado de su propia patria, que no tiene más remedio que regresar, pero el tema de ese regreso no es fácil y la realidad no será la misma para él", señaló la autora de este drama clásico estructurado para público adolescente y adulto.



"Hay diferentes registro, el exilio, el mar, la nostalgia y el dolor del regreso. Son los elementos trascendentales que el público encontrará y de manera particular se verá identificada con la historia", señaló la directora a cargo de esta libre adaptación. La puesta está protagonizada por Yanina Valdez (Penélope), Marcelo Gallardo (Ulises), Claudio Cabello, Rolando Ruiz, Noelia Torres, Mauricio Palomo, Natán Alsina y Silvana Alaniz. Las funciones son el 1, 2 y 17 de septiembre; y el 1 de octubre en TES, todas a las 22hs. Las entradas generales $650 anticipadas por Eventbrite.com.ar y en boletería a $800. Cuenta con respaldo de la UNSJ y subsidiada por el INT.