Licenciado en Artes Visuales y docente de UNSJ, fue convocado antes de inaugurarse el nuevo edificio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson para comandar el área de Investigación y Patrimonio, donde tuvo la misión de relevar y estudiar todas las piezas, investigar, producir muestras y recuperar la historia de la colección, entre otras cosas. Pero desde diciembre pasado, sus responsabilidades aumentaron considerablemente, ya que fue elegido para dirigir la institución tras la salida de Virginia Agote, actual secretaria de Cultura de la provincia. "Fue una sorpresa súper linda, soy parte del equipo, más de 9 años trabajando en el museo, lo he visto nacer', valoró Emanuel Díaz Ruiz, quien en diálogo con DIARIO DE CUYO adelantó lo que se podrá ver este año y brindó un panorama de las líneas que marcarán su gestión.





- ¿Cómo se encara la actividad desde un museo ya bien posicionado?

- Dando continuidad a un perfil de museo que hemos creado e instalado en la sociedad sanjuanina y a nivel nacional, porque este museo está muy bien considerado, somos una de las tres mejores colecciones del interior del país, con presencia en las ferias más importantes, como ArteBa. En realidad, creo que la palabra museo nos queda chica, porque en verdad somos un centro cultural, un espacio de interacción con el medio que excede ese concepto por ahí un poco estanco que uno puede tener de un museo. No solo albergamos y custodiamos el patrimonio de la provincia, también tenemos llegada al público con propuestas que nosotros generamos. Nuestra oferta es muy amplia, abarca distintos intereses y un gran rango etario. Somos un espacio multidisciplinar que involucra a otros rubros porque la idea es vivir el museo, que la gente venga, disfrute, deguste productos regionales, escuche música...



- ¿Qué lugar tendrán los artistas locales?

- Otro de los objetivos es saldar algunas deudas con el arte local. Queremos tener más promoción de los artistas locales, ser difusores de productos locales mostrándolos acá pero también afuera de la provincia. Queremos capitalizar el talento que hay y proyectarlo. Hay mucha gente joven capacitada y lo digo también como docente de la Universidad. Y también tenemos muchos artistas consagrados, así que seguiremos catapultando al arte local.



- Todos quieren ver su obra en el Museo...

- Con cuatro bloques expositivos anuales es imposible abarcar a la totalidad de los artistas sanjuaninos, pero siempre se contempla el recambio. Por eso hemos generado, además, espacios complementarios, como La noche del dibujo o la Feria de arte contemporáneo San Juan (ver aparte), donde habrá exhibición y también posibilidad de venta. El Museo sigue recibiendo proyectos para exposición de artistas locales. Hay que tener un corpus de obra que pueda ser evaluado por el comité asesor -docentes de la universidad, artistas que convocamos y la dirección- y lo que no se elige ahora no significa que sea eliminado, porque se va poniendo en agenda. O tal vez nosotros los convocamos bajo alguna propuesta.



- ¿La Feria suplirá de algún modo la falta de un mercado de arte sanjuanino?

- Como institución de difusión no tenemos perfil de venta y no nos corresponde. Somos mediadores, eslabones para mostrar las obras y que los artistas se luzcan y puedan entrar a un mercado del arte. Pero la idea es crear los mecanismos, apuntalar para que eso se de. En San Juan el mercado es escaso porque no hay galerías. No hay institución o particular que quiera asumir la función de un galerista y gestionar la obra de artistas. La Feria tiene la idea de activar ese mercado, veremos si podemos mantenerlo en el tiempo, es un poco crear la posibilidad.



- En cuanto a la colección permanente, a fines del año pasado se hizo el primer cambio. ¿Cuánto tiempo permanecerá?

- Antes teníamos un relato muy histórico que tenía que ver con la inauguración del museo, había que contar una historia. Actualmente es anacrónico, no hay una línea temporal sino que hay un vínculo estético. La sala de colección permanente, con la nueva lectura, se preparó para estar de dos a dos años y medio; trataremos de renovarla con más periodicidad para mostrar todo lo que tenemos. El Museo tiene más de 3 mil piezas en reserva y actualmente mostramos unas 150. Tenemos más de 80 años de institución, por siniestros o por el paso del tiempo hay piezas que se han deteriorado, pero seguiremos poniéndolas en condiciones para sacarlas a la luz en algún momento. En este recambio de guión, por ejemplo, hay una muestra escultórica que para nosotros es una belleza y un gran logro, porque se restauró el total de las piezas para se exhibidas. Lo que nunca falta son las "joyitas', porque siempre la gente quiere ver un Berni o un Pettoruti, un Soldi...



- ¿Y la materia pendiente?

- Poner en marcha este año el Centro Regional de Restauración y Conservación, que ganamos a nivel nacional gracias al renombre del Museo, a sus actividades, a su infraestructura y al personal que está siendo capacitado. Queremos que se posicione como el ente desde el cual pasarán las restauraciones y conservaciones de la provincia y de provincias vecinas. Es sumamente importante tener dentro de nuestro museo otra institución más, tan valiosa para San Juan.

>> LO QUE SE VIENE



EXPOSICIONES



* Apertura 2020, a fines de marzo y hasta mayo. Muestra de grandes representantes del diseño industrial, con los grupos Bondi (de Buenos Aires) y La casa roja espacio (San Juan). "Va a ser de mucho impacto porque sale de lo clásico del arte. Es el diseño al servicio del objeto utilitario, con mucho corte artístico', detalló Díaz Ruiz.



* 2º bloque: Retrospectiva del fallecido artista contemporáneo Carlos Gallardo (instalaciones, pintura, dibujo) con curaduría de María Teresa Constantini. Muestra de los ganadores de la 1ra. Bienal de Dibujo 2019. Exposición de obra de Carlos De la Mota, sanjuanino que supo triunfar a nivel nacional. "Se le debía un reconocimiento en la provincia. A través de su familia vamos a traer una muestra impecable de esculturas, dibujos, pinturas'.



* 3º bloque: Luis Frangella, gran expresionista argentino, con obras de gran formato y mucho impacto. Muestra de Franco Bermúdez, "uno de los artistas sanjuaninos más destacados por la transgresión de su dibujo, muy moderno para su época'. Y otro sanjuanino contemporáneo joven, Martín Fernández.



* 4º bloque: Obra del artista contemporáneo Sebastián Gordín. Muestra histórica del proyecto Monvoisin (que el Museo trabaja hace tiempo, sobre la obra de Raymond Quinsac Monvoisin y sus discípulos). Y la propuesta de arte textil de Kela Cremashi, actualmente radicada en Italia.



FERIA DE ARTE SAN JUAN

El MPBA Franklin Rawson dará continuidad a exitosas propuestas que viene desarrollando; y que tomarán cuerpo entre los cuatro bloques expositivos. En esta línea volverán el Vacacionarte (que empieza en febrero, con cupos agotados), los talleres anuales en disciplinas variadas, La noche del dibujo -impulsora de la Bienal de Dibujo-; y la Noche de los Museos, con convite a distintas ramas del arte como la música y la danza, además de la degustación de productos regionales.



Pero la gran apuesta 2020 será la "Feria de arte contemporáneo San Juan', con stands de exhibición y venta de obras de artistas locales, que serán seleccionados por un jurado, una vez lanzada la convocatoria. "Esta iniciativa busca apuntalar a los artistas de la provincia, poner en contacto al artista local con el público y ayudar a generar un espacio de venta', señaló el director.