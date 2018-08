Una gran cantidad de fans despidieron a Aretha Franklin, en el museo de historia afroamericana Charles Wright, en Detroit. Allí fue trasladado el cuerpo de la Reina del Soul, con un vestido y zapatos rojos, en un ataúd enchapado en oro.

El viernes habrá un funeral en el Templo Greater Grace, al que asistirán familiares, amigos y varias personalidades. Ya confirmaron su asistencia el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, el cantante de soul Smokey Robinson y el reverendo Jesse Jackson. En el funeral actuarán Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer Hudson, Chaka Khan y Yolanda Adam.

Franklin será enterrada luego en el cementerio Woodlawn, donde reposan los restos de su padres, sus tres hermanos y un sobrino. La cantante murió el 16 de agosto, a los 76 años, por un cáncer de páncreas.

La artista, nacida en Memphis en 1942, se hizo famosa con canciones como "Respect", "Chain of Fools" y "I Say a Little Prayer".