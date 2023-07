Luis Vadalá murió a los 69 años tras transitar una enfermedad que se agravó en las últimas semanas. El comerciante había saltado a la fama en los 90, ya que tuvo un romance con Moria Casán.

La triste noticia fue confirmada en Implacables (El Nueve). Al aire del programa que conduce Susana Roccasalvo se contactaron con Maxi Cardaci, representante de la diva, quien aseguró que la One le envió sus condolencias a los familiares de su ex.

Más allá de ese gesto, Casán evitó hacer una declaración pública al respecto y solo le mandó un frío mensaje al periodista Daniel Gómez Rinaldi. “Nada que decir, solo que estoy viva preparándome para hacer ‘Brujas 30 años’”, fueron sus palabras.

Cuáles fueron los trabajos de Luis Vadalá, ex de Moria Casán

A comienzos del 2000, Luis Vadalá tuvo una etapa como mediático en la que apareció en distintos programas de espectáculos donde habló sobre su vida privada y también fue uno de los participantes de Gran Hermano Famosos en 2007.

Más allá de sus intentos de conseguir un lugar en los medios de comunicación, Vadalá siempre se las ingenió para mantenerse muy activo laboralmente. Fue dueño de un lavadero de autos y cortó tickets en una boletería de Mar del Plata. A partir de 2016, abrió una franquicia de Panaderías del Pueblo, en Avenida Juan Bautista Alberdi y Membrillar, donde se ocupó de la atención a los clientes.

En la última década, a diferencia de lo que había hecho apenas se separó de Casán, optó por un perfil bajo. “No quiero recordar. Lo que pasó, pasó. No tiene sentido recordar lo que ya pasó. Haber perdido mi privacidad en algunas cosas te favorece y en otras no. Igual, el cariño de la gente lo tengo siempre. Donde voy me saludan. No quiero hablar de mi ex porque prefiero evitarme problemas”, dijo en diálogo con Infama (América) en 2016.

Cómo fue la relación de Moria Casán y Luis Vadalá

Luis Vadalá y Moria Casán terminaron su relación de una forma escandalosa en 2001, cuando la diva supuestamente descubrió las infidelidades del comerciante y su conflicto quedó expuesto en distintos programas de televisión.

En 2011, durante una charla que tuvo con Estelita, el personaje que interpretaba Jey Mammon, Vadalá habló sin filtros sobre el romance que protagonizó muchas tapas de revistas. “Creo que fui el hombre de su vida, porque si no, después de 11 años no me seguiría molestando”, afirmó el mediático, y aseguró que se comportó “como un hombre” con ella.

Cada vez que habló en público de ella después de la separación, el reclamo del mediático era el mismo: consideraba que ella le impidió crecer en su carrera artística. “He tenido la posibilidad de estar en el Bailando y no pude. (...) Me cierra las puertas, me quiere ver cuanto más enterrado mejor”, se quejó en aquella entrevista.