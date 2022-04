Además de sus grandes hits, Netflix posee joyas ocultas en su catálogo. Entre estos títulos se destacan los cortometrajes, como por ejemplo Si algo me pasa, los quiero.

Se trata de un corto animado de 12 minutos de duración y que, en su simpleza, es reflejo de una difícil situación que vivieron muchas familias de los Estados Unidos en 2018. El film narra desde una perspectiva muy profunda las vivencias de dos padres golpeados por una tragedia y como transitan el duelo.

En el del avance, se los ve a ambos cenar en silencio. Sus pensamientos y lo que realmente quieren decir se ven reflejados por las acciones de unas sombras que están sobre ellos. Mientras suena “1950” de King Princess, los protagonistas de la historia recuerdan la vida de su querida hija desde que nace y hasta que un día va a la escuela.

La pequeña pierde la vida en un tiroteo escolar y la vida de los padres nunca vuelve a ser la misma y el corto muestra como su relación cambia rota tras la pérdida.

También conocido como If Anything Happens I Love You, por su título original, fue estrenado en Netflix el 20 de noviembre de 2020 y la actriz ganadora del Oscar Laura Dern fue una de las productoras.

“El hecho de que hablara tan bien del tema en cuestión fue milagroso, sin diálogo y poder llegar a todos fue algo que encontramos muy conmovedor”, afirmó Dern en diálogo con Variety.

“Aparte de eso, fueron capaces de capturar el tema del dolor de una manera que trascendió la animación y trascendió la película que es tan rara de experimentar. Nadie quiere hablar de eso y es una locura que no hablemos de esto”, añadió.

"Después de un trágico tiroteo escolar, una pareja en duelo intenta procesar el vacío emocional que le dejó la muerte de su hija", dice la sinopsis oficial de Netflix.

La historia real que inspiró el emotivo cortometraje de Netflix

Según indicaron los directores del proyecto, Will McCormack y Michael Govier, no buscaron narrar un caso en particular, sino que es “una elegía para los padres que han lidiado con un dolor que nadie debería tener que pasar”. Los cineastas se referencian al tiroteo que ocurrió en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, Estados Unidos en 2018.

En aquel entonces, varios jóvenes llegaron a enviarles mensajes a sus seres queridos antes de morir y eso fue lo que quisieron retratar los autores de este cortometraje. “Estás viendo un proceso de duelo. Creo que hay esperanza en ello porque ves el espíritu humano y cuánto puede soportar para seguir adelante. Es un gran testimonio para todos nosotros, para los sobrevivientes y para los que se perdieron”, sintetizó Glovier en diálogo con Animatio Scoop.

Según consignó The Cinemaholic, se entrevistaron con varios padres que perdieron a sus hijos en tiroteos y violencia con armas de fuego en colegios “con la esperanza de honrar su valentía y reconocer su dolor”.

Asimismo, trabajaron en estrecha colaboración con Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro que aboga en contra de la violencia y el uso de armas.

Fuente: Crónica