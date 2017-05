El compositor bohemio Jan Krtitel Vanhal (1739-1813) aceptó "germanizar" su nombre en Johann Baptist Wanhall. Fue un eximio violinista y organista y compositor de más de 70 sinfonías y numerosísimos cuartetos. Además, durante su época vienesa, es el que más misas y música religiosa escribió, con la particularidad de que no estaba al servicio de ninguna institución religiosa o eclesiástica, sino que lo hacía como expresión de su devota fe personal. Su Concierto para Contrabajo en Re Mayor supone una orquesta reducida y de cuerdas pero podría ser más grande y con instrumentos de viento.



El viernes fue una obra realmente de cámara. (1) Allegro moderato: tras un inicio alegre, el contrabajo entona una larga cadencia (2) Adagio: Delicada introducción de las cuerdas que permiten iniciar una melodía sumamente conmovedora al "pesado" contrabajo. Así como a veces la voz de un Bajo Profundo puede ser muy delicada así también este instrumento puede conmover (3) Finale: De nuevo el esquema, la orquesta sugiere el tema y sin perder tiempo el contrabajo lo recibe y entona con velocidad.



El compositor ruso Sergei Rachmaninov (1873-1943) escribió en 1915 una serie de 14 canciones para soprano o tenor y acompañamiento de piano. La última no contiene palabras y se canta usando una sola vocal "a elección del cantante". Por ello se la tituló "Vocalise", pero el mismo Rachmaninov la arregló para orquesta aunque se han hecho arreglos para varias combinaciones. El pasado 9 de abril nos la interpretó la orquesta; este viernes fue el quinteto Antonin Dvorak (1841-1904) escribió un Quinteto para cuerdas con la particularidad de que a los dos violines, la viola y el chelo, acompaña no un segundo chelo sino un contrabajo. Salvo tres ejemplo previos de Luigi Boccherini (1743-1805) que era sin embargo chelista, los otros que incorporan al contrabajo en el quinteto son autores modernos (siglo XX). En esto Boccherini y Dvorak fueron precursores.



Lo escribió en 1875 como op 18, pero años más tarde su impresor Fritz Simrock le pidió publicar obras juveniles con un "número de opus" más elevado para que al ser ya conocido se vendiesen más obras. Así "revisó" su obra y le sacó un "intermezzo" que era el segundo movimiento. El quinteto fue así "estrenado" en 1888 como opus 77. (1) Allegro con fuoco: Antes del "fuoco" el cuarteto (sin el primer violín) con registro grave, van "preparando" la leña hasta que aumenta el ritmo; y al introducir el primer violín de Nidhal se enciende el "fuoco". (2) Scherzo: Esta vez comienzan todos juntos los cinco y suena a una danza campesina ritmada. , y que lentamente ese va transformando en una canción.(3) "PocoAndante": Un Dvorak intimista y profundamente sereno, que describe su exquisita personalidad. (4) Finale Allegro assai: Comienza casi como una "variación" del primer movimiento. Carlos Chávez (1889-1978), compositor y director y fundador de orquesta nació y creció en México pero también pudo viajar y conocer el mundo musical occidental. Ya a los 15 años comenzó a componer pero fue su ballet "Fuego nuevo" de 1921 que escrito para gran orquesta emplea instrumentos indígenas de percusión. Se estrenó más tarde en 1930. Así como hace años, una compositora francesa se propuso "bucear" e investigar cómo sonaría la música de los salmos, cómo los cantaría el rey David, lo cual era una tarea casi imposible, de manera semejante Chávez intentó evocar un pasado histórico pensando cómo sería la música maya o azteca.



En "Fuego Nuevo" la obra es orquestal y muy tonal y la percusión ocupa un lugar importante, y más adelante -residiendo un tiempo en U.S.A.- escribe la "Sinfonía India" en 1935; pero en 1942 escribe una Toccata que se basa exclusivamente en la percusión. El nombre "Toccata" viene de "tocar" y designaba una composición para teclado que debía ser "tocada" con los dedos velozmente para que éstos no se demoren en las teclas. Esta sería estrictamente hablando una "Colpata" (porque en italiano "colpare" es "golpear") al ser para instrumentos de percusión. También se estrenó varios años después. Consta de tres partes. La primera es un "Allegro sempre giusto". Chávez pensó en usar instrumentos originales de los pueblos indígenas pero aquí se usa un conjunto de percusionistas : El ritmo es constante pero la intensidad crece.



El "Largo" que sigue comienza con sonidos tenues, campanas como gotas de agua cristalinas que nunca paran de los árboles guatemaltecos o mexicanos Los más parecidos a los "teclados" como el Glockenspiel (etimológicamente: "tocar campanas") y el xilofón crean un sentimiento como de "ensueño". Y el "Allegro un poco marziale" permite con el redoble del tambor imaginar serpientes de cascabel, o lo que a cada uno le venga a la cabeza en esta obra tan original. Como Bis tocaron de nuevo la segunda parte donde el "Glockenspiel" y el Xilófono permiten dar notas precisas. ¿Cómo será la partitura de una obra así? Lo interesante de estas obras es que vemos (y escuchamos) a la percusión no solamente como "acompañando" o marcando al compás de la orquesta sino produciendo la obra completa. Y al maestro Siffert dirigiéndolos con su habitual y delicada precisión.