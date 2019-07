Los sonidos del dúo de 16 Bits Lolitas, son conocidos por sus secuencias sofisticadas que contienen una delicada proyección a la hora de generar pistas.



Los sanjuaninos amantes del house progresivo tendrán una para muy importante este fin de semana ante una de las populares figuras de la música electrónica europea, Ariaan Olieroock, el DJ del internacional 16 Bit Lolitas. Será una fiesta impactante, tanto en lo sonoro como en lo visual, ya que por primera vez, San Juan tendrá la oportunidad de conocer en vivo el trabajo de este DJ.



La cita será el próximo sábado 6 de julio a las 22, si bien no vendrá junto a Peter Kriek, el artista se encuentra de gira por Argentina. Sus sets se caracterizan por desplegar una descarga de melodías y ritmos tech que impulsan con fuerza a bailar house. En contacto con DIARIO DE CUYO, Ariaan manifestó su vínculo con Latinoamérica y el por qué siente placer por hacer giras continuadas por la región: 'En Argentina en particular y en América Latina en general me siento muy a gusto. Me encanta venir y quedarme varias semanas. El público latino es diferente respecto al europeo. Ambos son distintos, pero no seré el primer ni el último DJ en decir que los argentinos tienen una pasión increíble. Se siente en todos lados, es hermoso'.



Desde 2003, la carrera musical de 16 Bit Lolitas fue construyéndose escalón por escalón de manera ascendente y con notable éxito en los rankings y espectáculos de música electrónica en la escena europea. Además, fue cosechando excelentes críticas de la prensa especializada, a medida que iba compilando sus trabajos enlazados con contratos de los sellos discográficos más prestigiosos del género como Yoshitoshi, Alternative Route, Plastic Fantastic y DK records entre otros. También, es destacada su labor colaborativas con importantes figuras internacionales en producciones tales como Sequential Vol 2 de Hernán Cattaneo, Therapy Sessions 4 de Dave Seaman y GU: Paris de Nick Warren, Balance 10 de Jimmy Van M y Dubai GU 29 de Sharam.



Con su socio Peter, Olieroock logran ser el 'dúo dinámico' del sello Anjuna deep, teniendo clásicos hits como 'Nobody seems to care', 'Deep in my soul' y 'Murder weapon', que día a día traccionan millones de reproducciones en las playlists de los usuarios de Spotify por todo el mundo.



Con una fuerte reputación, Ariaan pertenece a una camada de DJs que ya son considerados como 'artistas sonoros', en este sentido, define que es una forma particular de hacer música, pero al mismo tiempo, una forma de vivir, sin embargo, la rutina constante (shows y escenarios, viajes y mucha vida nocturna) puede resultar en una amenaza, él lo toma con naturalidad y calma: 'Amo mi profesión y poder vivir de la música. Pero es difícil. Mucho tiempo viajando, alejado de los afectos a veces juega en contra. Lo importante es encontrar el balance', resaltó.



El dueto electrónico, se encuentra promocionando su reciente álbum 'Península EP', de cuatro tracks con un sonido melódico único.



Abrirán el set, el local Facu Villegas y el mendocino Lovo; luego será el turno de 16 Bits Lolitas a partir de las 01 hasta las 05 de la mañana. Habrá servicio de peluquería y tatto al público en la previa de la fiesta. Hugo Rochetti pintará en vivo en el escenario y la iluminación tendrá lo último en tecnología con pantallas y proyecciones especiales.





