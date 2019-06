Una nueva polémica se acaba de sumar a la vida de Vicky Xipolitakis, tras una curiosa entrevista que concedió a la revista Caras. En ella reconoce que en nuestro país no saca a la calle a su pequeño hijo, Salvador Uriel, pero que en Nueva York se siente libre para hacerlo.

Aunque el pequeño Salvador, que acaba de cumplir seis meses de vida, nació en Buenos Aires, es en la Gran Manzana donde parece tener sus momentos más felices. Allá vive también su padre, el banquero Javier Naselli.

La frase que pronunció La Griega fue, puntualmente, "En Nueva York me animé a sacar a mi hijo a la calle". Los usuarios y seguidores se enfurecieron.

"¡Me siento muy feliz porque Salvador pudo conocer la calle! En la Argentina me da miedo sacarlo. Primero, por la inseguridad, y segundo, porque sola no puedo ir a muchos lados con un bebé. Porque Salvador es frágil como un cristal y así lo cuido. Yo soy la responsable de protegerlo y criarlo con amor y felicidad", dijo la ex vedette en la entrevista mencionada.

Agregó que la casa porteña en la que viven es muy grande y en ella prefieren "pasear por todos los ambientes". "¡Y en Nueva York somos libres! Así nos sentimos y tomamos oxígeno", dijo, agregando que "paseamos todos los días por el barrio de Tribeca, donde vivimos, por la 5ta. Avenida, el Central Park o por la zona de Time Square. También fuimos al Puente de Brooklyn. Salvador conoció toda la ciudad y fueron sus primeras salidas. ¡Tuvimos que hacer un viaje de diez horas para que conozca la calle!".

Los usuarios de Instagram estallaron y reaccionaron duramente contra ella. Se leyó: "No vuelvas entonces, no te vamos a extrañar", "Jajajaja solo quiere mostrar que tiene un bolso Louis Vuitton, patética", "¿Hay derecho a tremenda boludez?", "¿Es pelotuda o se hace?", "Puede tener mucha plata pero es una pobre mina", "Imbécil", “¿Podemos hablar de cómo apañan las bolu frases?”, “¡Avísenle que si sale de jean, zapatillas, y el nene en un fular se puede salir tranqui por Buenos Aires!”.