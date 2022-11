Moria Casán usó su “lengua karateka” para opinar sobre el supuesto romance entre Wanda Nara y L-Gante que se instaló en estos últimos meses por el constante acercamiento entre la empresaria y el cantante de cumbia 420.

“Me parece mortadela con fiambrín, más grasa no se puede”, dijo la diva en un móvil con A la tarde (América) mientras estaba en la gala de Los personajes del Año de revista Gente y luego siguió reflexionando sobre el supuesto romance.

Moria Casán, que se caracteriza por sus icónicas frases humorísticas, aprovechó para responder todo lo que le preguntaron sobre la pareja. Sin embargo, en una charla con el programa conducido por Karina Mazzoco, contó también que será la reemplazante de Flor Peña en LPA (América).

Qué opina Moria Casán del vínculo entre Wanda y L-Gante

Al ser consultada por el movilero de A la tarde, Moria Casán no dudó ni un poco en dar su punto de vista sobre el romance que habría unido a Wanda Nara con L-Gante: “No me lo creo, Wanda es divina y él también, pero no hay química”.

Además, fue contundente y jocosa al igualar a la relación, y todo lo que se habla sobre ellos, con alimentos embutidos. “Me parece mortadela con fiambrín, más grasa no puede ser”, dijo Moria entre risas.

La diva recordó la visita de L-Gante en su programa Moria es Moria (El nueve) cuando el cantante aun mantenía su noviazgo con Tamara Báez. “Él es divino, y su mujer también, muy monísima. Ese día le dio de tomar la teta a la beba”, contó y fue reflexiva al hablar de la fama inmediata del músico: “Se tiene que cuidar mucho ese chiquito. Es de esas personas que tienen mucha carrera de golpe, lo tienen que cuidar un poco”.