Oscar Conde, un experto en lunfardo, fue uno de los invitados del programa de Mirtha Legrand de este domingo. A lo largo del almuerzo, los otros comensales le consultaron sobre la etimología de algunas palabras, hasta que una de ellas incomodó a la diva.

"La palabra pajer…, ¿de dónde viene?", le preguntó Ronnie Arias. Mirtha sacó un abanico y no ocultó su incomodidad, pero le dio el pie a Conde para que respondiera.

"Es una palabra derivada del caló gitano. Mis hijas y muchos adolescentes usan la expresión 'me da paj…' para manifestar faltas de ganas para algo. Y eso tiene que ver con una explicación casi médica: se supone que después de masturbarse uno queda cansado", explicó, con seriedad, el especialista.

Sin embargo, fiel a su estilo, Ronnie Arias fue un poco más lejos: "Para mí es el mejor remedio para dormir, ni necesito pastillas. Es súper relajante".

El conductor cruzó el límite para la diva, que quiso dar por finalizado el debate: "¡Basta! ¿Podemos cambiar el tema y el tono de la conversación?".

Eso no fue suficiente para callar a Ronnie Arias, que siguió con el asunto y contó una anécdota: "Cuando tuve mi primera polución nocturna consulté a un libro de medicina y lo primero que me aparecía era gonorrea. Fui a hablar con el cura de la iglesia Santa Rita y le pregunté: '¿Tengo gonorrea?' Me dijo: 'Hijo, ¿con quién pecaste?' 'Con nadie', le respondí, tenía 14 años". Ahí sí, Mirtha intervino y le puso punto final al tema.