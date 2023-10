Mirtha Legrand regresó a la televisión el sábado con la temporada 55 de su legendario ciclo por la pantalla del Trece y en su primera mesa recibió al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, y la humorista Fátima Florez.

En la charla, la conductora les hizo una pregunta al hueso sobre la posibilidad de casarse. Primero la actriz reconoció que comenzaron a hablarse por las redes sociales mucho después de conocerse en la mesa de Mirtha.

“Nosotros comenzamos a hablarnos por Instagram y mucho después de conocernos en su mesa”, explicó Fátima, y reconoció que las primeras charlas fluyeron y hubo conexión.

“En mi mesa también se enamoraron María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, ellos se casaron. ¿Vos te casarías, te gusta el casamiento o no?”, le consultó directamente Mirtha a Milei.

Y el candidato a presidente contestó: “El tema es si en la institución se mete el Estado”. Y amplió sobre su pensamiento: “Es decir que si es un contrato entre partes yo no tendía ningún tipo de problema”.

“No estoy diciendo que soy anti matrimonio porque ha sido una institución muy importante en la historia de la humanidad”, remarcó el economista.

Y Legrand le consultó: “¿Nunca te casaste?”. Y él respondió con miradas cómplices a la humorista: “No, estoy invicto. Soy virgen de matrimonio, sí”.

Mirtha Legrand regresó a la televisión: "Estuve enfermita, no estuve muy bien"

En la noche del sábado, Mirtha Legrand regresó a la televisión por la pantalla del Trece, en una año que celebra 55 temporadas al frente de las clásicas mesazas.

“Yo soy una leyenda. Hoy estoy aquí, he vuelto al Trece queridos, muchas gracias a Adrián Suar, a Pablo Codevilla y a Nacho Viale”, fueron las primera palabras de la diva.

“Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no... ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo”, comentó con humor sobre la incertidumbre que se generó sobre su vuelta.

Luego, Mirtha señaló que en un momento pensó que no volvía a la televisión, pero el cariño de la gente le hizo cambiar de opinión. “Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas”, indicó.

Munitos después, reveló sobre su salud: “Estoy un poco afónica porque estoy con antibióticos. Estuve enfermita, no estuve muy bien, pero ahora me estoy reponiendo y esto para mí es una inyección de vida, porque a mí lo que me gusta y lo que me hace bien es trabajar”.