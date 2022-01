FOTO DANIEL ARIAS



Del 3 al 6 de febrero, será el momento histórico que tendrá la primera delegación de artistas sanjuaninos en la búsqueda de entrar al Festival de Música Popular Argentina Baradero 2022. La misma está conformada por Fabricio López y Agostina Castro (pareja en danza estilizada), Hugo Casibar y Lucía Lima (pareja en danza tradicional), César Aballay (malambo norteño), Ángel Riveros (solista vocal y canción inédita) y el Dúo Uterque (dúo vocal). En lo que fue el primer preselectivo disputado en el Complejo Cultural La Superiora este fin de semana, ellos resultaron los elegidos, a pesar que el resto de los rubros (son 25 en total) quedaron vacantes o desiertos. Sin embargo, no ven que la inferioridad numérica sea un obstáculo, sino que confían en sí mismos, en sus capacidades y en el temple de su voluntad para representar a la provincia con el mayor nivel. DIARIO DE CUYO pudo reunir a los artistas de danza, que en su mayoría pertenecen al Instituto Dalcas y expresaron los anhelos que sienten al ser conscientes que están ante la oportunidad de sentar un precedente importante para el destino de otros bailarines locales que quieran trascender.

El jurado. Profesora Sandra López (subdelegada), licenciado Carlos Marquez, profesor Fabián Molini y el locutor Ariel Soria (delegado).



"Es una gran iniciativa, poder llegar a Baradero, un festival de muchos años de existencia, será un gran acontecimiento. Vamos con muchas ganas de clasificar y estar bien puestos para presentarnos. No sabemos con qué nivel nos vamos a encontrar allá, pero seguiremos todos los consejos que nos hizo el jurado para competir y defender nuestra identidad regional", expresó López, que junto a su pareja Agostina, llevarán la zamba Pampa del Chañar para su performance en la segunda ronda clasificatoria. Mientras que Hugo y Lucía, cuentan con una gran ansiedad, porque se trata de su prueba de fuego como bailarines en un certamen competitivo con zamba tradicional: "Tenemos muchas expectativas puestas en dar lo mejor de nosotros. Será una gran experiencia de aprendizaje", dijo Lucía. Por el lado de César, el único malambista que va con el grupo, destacó que es una "apuesta nueva" pero con las mismas características que tiene Pre-Cosquín o Laborde. "Será un enriquecimiento cultural desde el día uno cuando lleguemos a pisar Baradero. Es muy buena esta posibilidad, nuestra impronta será defender nuestro folklore, al ir allá dejaremos un precedente fuerte y repercutirá para el futuro", comentó el bailarín. Mientras que Ángel, quien se presentó como solista y su canción inédita "Recordando a mi Tata" (chacarera), hace también sus pasos iniciales de una carrera musical reciente, ya que él tiene más camino recorrido desde la danza: "Es mi debut personal como solista y como compositor. Creo que Baradero será otro espacio más para transmitir nuestra tradición cuyana. Y además, seremos pioneros. Como delegación -artistas y coordinadores- se convertirá en un cuerpo unido y sostenido en sí mismo. Dejaremos de ser artistas individuales para poner en alto el folklore sanjuanino en el país". Para la conformación de la delegación, los representantes y coordinadores, tuvieron que hacer inscripciones sin arancel para los aspirantes y los jurados trabajaron ad honorem durante el preselectivo. Hasta utilizaron fondos particulares para cubrir costos de traslado y hospedaje. "Con ayudarnos entre nosotros solamente a veces no alcanza, si vamos a representar a la provincia, es justo y necesario contar con otros apoyos institucionales. Porque no haremos un viaje de vacaciones, se trata de representar a nuestro pueblo en un evento cultural y tradicional de prestigio nacional", opinó Aballay. En este sentido, López, su compañero, agregó que "el desarrollo del sector folclórico, en la danza en particular, San Juan está un poco quedado, lo notamos con la poca participación que van teniendo los certámenes últimamente. En otras ciudades se cuida y se le da mejor valor a sus artistas. Se ha perdido mucho el apoyo oficial del gobierno no solo desde lo económico, también en servicios y en infraestructura. Los pocos espacios que hay, están ociosos y poco o mal aprovechados para otras cosas". Ante el panorama, Aballay concluyó que "no mendigamos por bailar, pero buscamos un precedente que mañana tendrá frutos para otros que quieran competir también. Hacemos el primer paso necesario para abrir un nuevo horizonte para la danza sanjuanina". Apoyarse mutuamente, es un factor clave. Por lo tanto, el cuerpo artístico realizará cualquier acción a su alcance para sumar apoyos y voluntades a la hora de ir con la mejor preparación técnica y logística posible.

Dúo Uterque. Conformado por Adrian Gatica y Víctor Nozica.

La zamba, presente como ritmo elegido por los participantes en pareja tradicional y estilizada.

Sobre el Festival Baradero

La Municipalidad de Baradero, organizadora del festival, convocó a Ariel Soria y a Sandra López (ambos miembros de la Consejo Federal del Folklore Argentino) para ser los delegados por la sede de San Juan. El cuerpo participará de la ronda final del 3 al 6 de febrero, si ganan la instancia, van directamente al festival que comenzará el 11 del mismo mes. Todas las instancias serán difundidas por www.baradero.gov.ar