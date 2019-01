A dos semanas de haber llegado a San Pablo apareció la primera foto de Juan Darthés junto a su familia en Brasil. El actor había dejado la Argentina el 20 de diciembre cuando eligió viajar vía Rosario, días después de que fuera denunciado por violación.

El 11 de diciembre el colectivo Actrices Argentinas convocó a una conferencia de prensa en la cual la actriz Thelma Fardin reveló que Darthés la violó cuando tenía 16 años, durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, en mayo de 2009.

Desde entonces el actor solo rompió el silencio en una entrevista con Mauro Viale, en la cual aseguró que había sido Fardin quien se le había insinuado; esta declaración le valió el repudio generalizado.

"Ella golpeó la puerta de mi habitación para cambiar una tarjeta, y le dije que tenía que irse. Fui yo el que dijo que mis hijos tenían su edad. Le dije: '¿Estás loca? Vos tenés novio, sos chica, yo soy un hombre grande'. Ella se me insinuó y me quiso dar un beso", dijo Darthés, días antes de viajar a San Pablo.

En las fotos que aparecieron en el aeropuerto el día que dejó el país, el actor aparecía con uno de sus dos hijos adolescentes, sin que pudiera determinarse si estaba acompañado por su mujer, María Leone. Sin embargo, este miércoles Ángel De Brito mostró una foto en la que Darthés aparece comiendo junto a su familia.

En la imagen, el actor ex Dulce Amor viste traje de baño y remera roja, y está sentado frente a su mujer (de espaldas a la foto); a su lado, sus dos hijos. Los cuatro están en un bar. Se presume que habrían pasado Navidad y Año Nuevo juntos. Además, el primo de Darthes vive en Brasil; una versión indica que está trabajando en el bar que su familiar posee en San Pablo.

Después de que el actor viajara se especuló con la posibilidad de que, al haber nacido en San Pablo, Darthés no podría ser extraditado por la causa que inició Fardin. "Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua", escribió Thelma en su cuenta de Instagram, apenas supo del viaje del actor.

"Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal. Cuando me recriminan: '¿Por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario', yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración", agregó la actriz hacia quienes cuestionan su accionar sobre la denuncia penal contra el actor, que radicó en Nicaragua.

Hasta el momento poco de sabe de la estadía de Darthés en Brasil: eliminó todos sus perfiles de las redes sociales y no volvió a dar ninguna entrevista. Tampoco se sabe cuándo regresaría a Buenos Aires.

En los últimos días su mujer cambió la foto de perfil de WhatsApp: tenía una en la que estaba con uno de sus hijos y la reemplazó por una imagen con Darthés. Contradijo así la versión que daba cuenta de una separación luego de la grave denuncia.