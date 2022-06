En la madrugada del domingo, Tiziano Gravier fue agredido a la salida de un boliche en Rosario. El hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier fue sorprendido cuando estaba con su hermano Benicio y dos amigos cuando unos desconocidos lo golpearon. El joven de 20 años de edad sufrió una fractura de mandíbula y fue hospitalizado rápidamente. Luego de realizarle los estudios correspondientes, fue trasladado a Buenos Aires, al Hospital Universitario Austral, donde este miércoles fue intervenido quirúrgicamente con éxito.

Luego de la operación, Alejandro Gravier habló con la prensa para agradecer su preocupación y contar cómo estaba su hijo. “Le dieron muchos calmantes, todavía está dormido. Lo importante es que la operación salió bien”, señaló el empresario que se mostró agradecido por el trabajo del periodismo que permitió visibilizar el hecho y lograr la detención de los responsables. Respecto a la operación, detalló: “Estuvo dos horas en el quirófano y estuvimos con la madre. Lo importante es que la operación salió bien, la recuperación es un tema de cada uno. Unos dicen 90 días, otros 60, lo importante es que no haya infecciones, ni problemas después de la operación”, estimó el empresario.

Durante su relato, Gravier contó que junto a Valeria estuvieron al lado de Tiziano desde que recibieron la noticia a las 5 de la mañana del domingo hasta las primeras horas de la tarde del miércoles cuando el joven salió de la operación. Y al poco tiempo, la modelo publicó una fotografía junto a su hijo desde el interior de la habitación. “Gracias. Por los mensajes, los rezos, la buena onda. Nos sentimos muy acompañados. Tizi se está recuperando bien”, escribió Valeria junto a un emoji de corazón y otro de las manos juntas en forma de rezo. En la imagen, se la ve sonriente, mirando la evolución de su hijo que descansa en la habitación del hotel luego de la operación.

Al conocerse la noticia de la agresión, Valeria también había acudido a sus redes para dejarle unas palabras a sus seguidores. “Quiero agradecer el interés y la preocupación por la salud de Tiziano. Como ya es de público conocimiento, el domingo a la madrugada mis hijos fueron atacados por dos desconocidos”, escribió el martes por la mañana en sus historias de Instagram. Y continuó: “Sin razón alguna le pegaron a Tiziano provocándole fractura de mandíbula. Gracias a todos por los mensajes, por estas horas estamos como familia acompañando a Tiziano y a todos nuestros hijos a pasar este momento lo mejor posible”.

Durante su breve encuentro con la prensa, Gravier se refirió a la agresión a su hijo: “No me gusta opinar sobre lo que no tenemos certeza. La certeza es que lo agredieron sin decir nada, venia caminando con su hermano y lo agredieron arteramente, de manera traicionera, sin motivo. Por eso digo que por ahí fue un error”, concedió.

“No es que agredieron al hijo de Valeria Mazza o Alejandro Gravier, agredieron a un chico que puede ser el hijo de ustedes, en realidad a dos, porque agredieron a su hermano y Tiziano lo salva”, continuó el empresario. Y cuando lo invitaron a darle un mensaje a los detenidos y a sus padres, mantuvo la cautela: “No me gusta decir qué tienen que hacer y que no. Ojalá que sea un error y no una forma de actuar”, cerró.