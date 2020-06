"Tengo 18 años y desde chiquito, mi papá puso en mis manos la guitarra. Lo que deseo, es que llegue un día que la gente escuche mis canciones y las sienta como así yo las escucho y siento a las canciones de mis grandes ídolos", así fue como Ignacio Soria se presentó mediante la videollamada en el programa Todos Estamos Conectados (TEC), el certamen televisivo de talentos conducido por Sergio Goycochea y Noe Antonelli, más la dirección artística de Lito Vitale. El joven "Nacho" -como lo conocen sus amigos- es la promesa musical de Valle Fértil y tiene todo el aguante de la comunidad que lo alienta en esta campaña que se transmite en la TV Pública para todo el país.



Con una voz serena, el tono humilde pero seguro y firme en sus objetivos, "Nacho" Soria busca dar ese salto tener una mayor presencia en los medios y consolidarse como solista independiente, pero lejos de conformarse con eso, lo que tiene en su horizonte es lograr ser un auténtico cantautor. La pieza que ofreció se llama "No voy a ser yo", una de sus temas de autoría propia y en el que se muestra muy versátil con el piano, el bajo y el violín. El detalle de ello es que aprendió a ejecutar de manera autodidacta, aprovechando las bondades de Internet y entrar a cuanto tutorial en línea exista para dominar las técnicas. Ante la escasez de posibilidades para tomar clases particulares con algún profesor en la localidad donde vive, el vallisto está terminando sus estudios secundarios (cursa el séptimo grado en la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino de Valle Fértil) y tiene la ilusión de llegar a la ciudad, para poder ingresar, si se dan las condiciones, entrar a la Escuela de Música. "Con tener como jurado a Lito Vitale, ya me siento realizado, cumplí mi objetivo. Poder conversar con él, fue hermoso. Valoro mucho que me aconseje y me aliente. Es muy loco porque nunca pensé pasar por este momento. Además conocí a los participantes de otras provincias y fue también muy bueno. Todos tienen un excelente nivel y me encanta lo que hacen. ¿Esto ayudará a mi carrera? Yo creo que sí. Por el hecho de aprender nuevas experiencias, ya me llena el alma. No me importa si no gano el concurso, yo estoy satisfecho", manifestó el joven.



Todo comenzó cuando una productora del programa lo descubrió mediante Instagram. De inmediato encajó en el target del segmento y lo invitaron directamente a participar. Pese a contar con una repentina exposición en la señal estatal que llega a todo el territorio nacional, no se inhibe y tampoco se marea: "Lo tomo con mucha calma. Como estoy en la comodidad de mi habitación, ojo que eso no quita que no me ponga nervioso, no es algo que no pueda manejar. Además, los conductores hacen un buen trabajo y me hacen sentir muy seguro", afirmó.



Los vecinos del barrio y sus amigos, después de la emisión del viernes pasado, no tardaron en enviarle mensajes de felicitación. "Es muy lindo que el pueblo me apoye, tanto esfuerzo que vengo haciendo rinde por fin sus frutos". Nacho cuenta con varios videoclips, uno de ellos "Pulsaciones" filmado en Venecia. También, posee varias canciones publicadas en Spotify, todas producidas por él en su estudio doméstico. Con una fuerte influencia sonora en las obras de Gustavo Cerati, Luis A. Spinetta, Los Beatles y Pink Floyd, tiene un oído abierto a múltiples géneros, no excluye al folklore de sus preferencias tampoco y como guía artística lo tiene a Jorge Drexler para componer. "Es mi gran referente, si bien componer no es fácil, me fijo en las cosas que pasan en mi pueblo cuando escribo, busco alrededor mío, lo que me pasa en lo personal. Trato temas simples pero con un sentido. Leo mucho, estudio y miro lo que sucede en la calle para inspirarme. Anoto las ideas claves en el bloc de notas de mi teléfono. Armo melodías y armonías que me gustan y arriba de eso improviso también, hasta que la canción nace", explicó. Por el futuro, Ignacio no se apura, sabe que tiene mucho por hacer y transitar. Lo que aspira, confesó, es andar por la senda del cantautor: "No quiero volverme famoso o millonario con la música. No importa si me va bien o mal. La música es mi vida y siempre la tendré conmigo presente, pase lo que pase".



La próxima intervención de Nacho será el viernes 12 de junio (a las 22.30) en la que competirá con el resto de los músicos para desarrollar los primeros desafíos del concurso. Consistirá en re-versionar una canción, con arreglos y mejoras. Lito Vitale evaluará los trabajos y será el voto del público en las redes sociales que dictaminará cuáles pasarán a la siguiente fase del ciclo. El primero mayor para el ganador, será la posibilidad de grabar un disco en el estudio del productor y músico.



DATO

Para buscar y mirar las producciones: en su canal oficial de Youtube y la página de Facebook como "Ignacio Soria"; en Instagram @ignacio_musica; en Spotify también está todo su material fonográfico.