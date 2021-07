Este viernes, Sofía Jujuy Jiménez cantó "Yo no soy esa mujer", de Paulina Rubio, en el nuevo desafío de ShowMatch: La Academia (El Trece). De fondo proyectaron fotos y una de los rostros fue el de Ana Frank, y los usuarios de Twitter no lo perdonaron.

Si resisten a Jujuy cantando Paulina Rubio, verán en las pantallas a Ana Frank cuando la canción dice "Yo no soy esa mujer que no sale de casa". Estoy tan sorpresa como todos ustedes. pic.twitter.com/q6zI4sxx2H — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) July 24, 2021

"Yo no soy esa mujer, que no sale de casa, y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré, en el eco de tu voz en un rincón. Yo no soy esa mujer", reza parte de la letra de la mexicana Paulina Rubio que interpretó Jujuy Jiménez. De fondo, se podía ver un video en donde aparecían Gabriela Sabatini, Oprah Winfrey, la madre María Teresa de Calcuta, Eva Duarte de Peró, María Elena Walsh y Ninín Marshall, entre otras.

Sin embargo, el rostro que más impactó y causó indignación fue el de Ana Frank -Annelies Marie Frank su nombre real-, cuya historia es un símbolo del Holocausto y el diario que escribió durante su encierro, uno de los libros más difundidos de todos los tiempos.

Y fue justamente escuchar "Yo no soy esa mujer que no sale de casa" lo que generó el repudio inmediato y absoluto de todos los usuarios de Twitter, quienes aseguraron que no había posibilidad de que la imagen de Ana fuera puesta "sin querer".

@ShowMatch ¿les parece poner una imagen de Ana Frank mientras cantan Yo no soy esa mujer de Paulina Rubio? decir ANTISEMITA Y ESCALOFRIANTE es poco. @cuervotinelli repugnante lo suyo.@DAIAArgentina @inadi pic.twitter.com/H6NwfSDt5O — (((לענה יאַקובאָוויטש))) (@Lenawicz) July 24, 2021

En @ShowMatch cantando" yo no soy esa mujer " que no sale de casa .... de paulina rubio, de fondo ? Ana Frank ,Retirense inmediatamente una falta de respeto increíble. pic.twitter.com/VwuCcfJyyA — Karen Leguizamon (@Kasofiia) July 24, 2021

En Showmatch ponen un tema de Paulina Rubio que dice "Yo no soy esa mujer que no sale de casa" mientras aparece Ana Frank en las pantallas. Se ve que es una nueva estrategia para levantar el rating. pic.twitter.com/eUYeQr02ek — La Lupa en los Medios (@LaLupaMedios) July 24, 2021 En lo de Tinelli cantaban y bailaban con una foto de Ana Frank.

Cuando Mel Brooks hizo "Los Productores" nunca pensó que su sátira se iba a volver realidad. pic.twitter.com/Z3dWIN3pmH — Jose Uribe (@joseuribeok) July 24, 2021

La historia de Ana Frank

Ana Frank -una niña alemana con ascendencia judía- se escondió en 1942 junto a su familia durante la ocupación de los Países Bajos. Hasta que en 1944 los nazis descubrieron ese anexo secreto del 263 de la calle Prinsengrach de Amsterdam, donde se encontraban.

El diario de Ana es una de las crónicas más poderosas sobre el horror del nazismo que da igual el tiempo que tenga, porque siempre será un testimonio para recordarnos que lo que le ocurrió a ella "nunca debe volver a sucederle a nadie".

Aunque siempre se dijo que había fallecido el 15 de abril de 1945, gracias a una investigación realizada por la Casa-Museo de Amsterdam, se desveló que Ana, que tenía 15 años de edad, murió de tifus en febrero de ese mismo año, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, Alemania, junto a su hermana Margot.

Fuente: El Sol / Exitoína