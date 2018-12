Obras de más de 70 artistas locales, consagrados y emergentes, se exhibirán, desde el viernes 7 de diciembre (inaugura las 20,30 con entrada libre), en lo que será la última muestra del año del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. "Síntomas y desplazamientos. Arte contemporáneo en San Juan' es el nombre de esta propuesta, que refleja estéticas, técnicas y miradas que en los últimos tiempos han abordado los artistas visuales sanjuaninos; y que se enmarca en un ambicioso trabajo de archivo inédito en la provincia, que así concluye su primera etapa. Podría decirse entonces que, aunque amplia y hasta representativa, es apenas una parte, la punta del iceberg quizás de un riquísimo y variado caudal que, con alimentación continua, formará parte del archivo virtual del Museo, que estará en la biblioteca del complejo; y cuyo objetivo es que sea material de consulta al alcance de los interesados, quienes podrán acceder a él de manera libre y gratuita.



Fernando Farina y Alberto Sánchez están a cargo de la curaduría de esta exposición, que sin jerarquizaciones abarca -según explican- desde géneros o técnicas clásicas tales como el grabado, la escultura o la pintura, a formatos como video-instalación, pintura digital, instalación sonora, perfomance y otros, que apelan a renovaciones materiales y conceptuales (NdR, las que acompañan esta nota son obras de los expositores, pero sólo de carácter ilustrativo).



"Esta muestra intenta dar un panorama -incompleto, ya que su estado es de una permanente deconstrucción- sobre modos de pensar, proyectar y visibilizar ideas del arte en la escena actual de la provincia', explica Virgina Agote, directora del museo. "Como es una exposición muy abierta tiene diferentes características. No estamos seleccionando un tipo de poética, sino artistas que producen desde diversos lados. Claro que hay marcas, porque hay una escuela de arte, una escena y referencias al lugar; pero también es cierto que hay muchos que producen de otra forma, que están pensando de otra manera, no vinculados a la tradición sanjuanina, sino más universales... Y eso también se observa en el armado del archivo, hay una diversidad en la producción', explicó Farina sobre esta exhibición, que estará disponible hasta marzo de 2019.

Los expositores



Ariel Aballay, Arturo Aguiar, Paula Albarracín, Miguel Aliste, Justo Barboza, Silvia Bianco, Ricardo Bustos, Carlos Campodónico, Adela Cortínez, Humberto Costa, Nelson Cuello, Dina Cusnir, Beatriz Del Bono, Marcos Díaz, Emanuel Díaz Ruiz, Alfredo Dufour, Fanny Escolar de Siere, Eduardo Esquivel, Mariana Esquivel, Martín Fernández, Fernanda García, Beatriz García Huertas, Gustavo Garramuño, Camilo Gómez, Carlos Gómez Centurión, Carlos González Gutiérrez, Agostina Hebilla, Pablo Henríquez, Mariana Juarez, Andres Labaké, Inés Lalanne, Carolina Lértora, Federico Levato, Los Hermanos Kutter, Alejandro Martínez, Silvina Martínez, Jorge Marún, Susana Matellán, Carolina Meló, Adriana Miranda, Flavia Moncunill, Carla Monguilner, Carlos Montenegro (ganador de la Beca Estimulo 2018 a Jóvenes Artistas Visuales, otorgada por el MPBA y la Fundación Banco San Juan), Virginia Moreno, Ivan Murgic, Natalia Ortiz, Eric Nobre, Ob Caenum, Jesus Ortiz, Martin Leandro Paez Ramos, Malena Peralta, Claudia Pérez de Sanctis, Mario Pérez, Oscar Pintor, Pamela Ponce, Proyecto Salamanca, Daniel Quinteros, Natalia Quiroga, Cecilia Rabbi Baldi, Luciana Rago, Miguel Ramírez, Patricio Reig, Leonor Rigau, Sandra Rodríguez, Mirta Romero, Eneida Roso, Matías Ruarte, Leonardo Sánchez, Pablo Sayres, Natalia Segurado, Arturo Sierra, Duilio Tapia, Candelaria Tascheret, Marcelo Uliarte, Hugo Vinzio, Tamara Wassaf, Mercedes Yacante.





"Si no contás tu propia historia, después vienen y te la cuentan"



"Uno de los problemas que siempre planteo es que si vos no contás tu propia historia, después vienen y te la cuentan otros. Es un problema que pasa en todos los campos, también en el del arte. Hablando con los artistas sanjuaninos, porque hay entrevistas orales, descubrimos particularidades importantísimas sobre el desarrollo, la historia local, las vinculaciones con Chile, la relación con la política, la creación de la Escuela de arte, el momento en que San Juan fue vanguardia... y a raíz de todo eso, las diferentes maneras de abordar el arte. Todo eso aparece de alguna u otra forma en el archivo, y de ahí su importancia, porque además de que es muy interesante, uno empieza a entender...' Así, Fernado Farina -Licenciado en Teoría y Crítica del Arte e Ingeniero Civil- sintetizó el valor del trabajo que comenzaron a transitar sobre abril de este año en el MPBA Franklin Rawson. "Es un proyecto muy ambicioso. La muestra, que es lo que se va a ver, da cuenta del estado actual de la producción de los artistas sanjuaninos; pero hay que saber que es un corte, interesantísimo para mirar porque es obra muy buena, pero hay mucho más. Desde mi punto de vista, es más interesante aún todo lo que va a quedar y se va a poder ver a futuro. Lo más valioso para mí de la muestra es que fue el inicio de una investigación sobre la escena de San Juan que empezó a desarrollarse en paralelo, un hermoso pretexto para profundizar sobre el arte en San Juan', se explayó en diálogo con DIARIO DE CUYO el reconocido curador, creador y director del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, ex director del FNA y jurado de premios Konex en Artes Visuales, entre otros honores.



El especialista santafecino está convencido de que el archivo de arte contemporáneo local debe continuarse "de por vida'. "Es parte del reconocimiento de lo propio. A la globalización podés tomarla para bien o para mal, podés estar mirando cómo funcionan los museos en Francia o en China, pero tratar de entender las particularidades es significativo. A veces nos pasa, porque yo también soy provinciano, que estamos tan obnubilados con la nación y el mundo, con mirar hacia afuera, que no terminamos de entender lo propio, las características, lo que pasó... Yo no digo que necesariamente hagamos apología del provincianismo, porque no me parece, pero sí es interesante saber lo propio, porque de algún modo somos la consecuencia de todo eso que pasó, con sus cosas buenas y malas, porque la historia es compleja. Si no sabemos eso, es muy difícil pensar a futuro', concluyó.