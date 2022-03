Hace unos días, Laura Laprida vivió una extraña situación en su casa de Madrid. Según lo que relató en sus redes sociales, la actriz -que desde hace meses se encuentra viviendo en España junto a su marido Eugenio Levis- encontró a un intruso durmiendo en su sillón. Esta mañana, la hija de la trilliza María Eugenia Fernández Rousse, relató todo con lujo de detalles y, tras aclarar que aún no sabe cómo este individuo entró en su domicilio, mostró imágenes que comprueban sus dichos.

“Buenos días, acá son las 9 de la mañana pero me pongo un filtrito porque me levanté mucho más temprano porque pasaron cosas”, comentó Laura Laprida a través de su cuenta de Instagram. Tras generar cierto misterio entre sus seguidores, la actriz, modelo y también radióloga comenzó a relatar lo que sucedió en su casa en la noche de ayer.

“Me levanto a las 7 de la mañana a hacer pis como todas las mañanas y desde mi cuarto veo que tenía la luz prendida del living. Salgo para ir a apagarla y cuando voy veo un bulto en el sillón de mi living tapado con mi mantita gris. Me acerco bien y ese bulto tenía pelos y botas. Había una persona durmiendo en mi sillón”, alertó la protagonista de Historia de un clan.

Sorprendida por esta situación que la dejó en shock por unas cuantas horas, la hija de la trilliza María Eugenia contó cómo reaccionó ante lo que vio: “Vuelvo al cuarto y lo despierto a Eugenio (su marido) y le digo: ‘Hay una persona en el living’. No me creía, me dice: ‘No, ¿Cómo va a haber una persona? Es el trípode que ayer usamos para el casting’”, reveló. Tras insistirle para que vaya a ver, su esposo se levantó, fue al living y al volver a la habitación no podía creer lo que había visto: “Lu, hay una persona durmiendo en el sillón”, le dijo asombrado.

“¿Entienden la situación, no?”, le preguntó Laprida a sus fanáticos mientras volvía a repasar la historia: “Hay una persona que no sabés quién es durmiendo en tu sillón. Tapada con la mantita con la que hacés yoga todas las mañanas”, repitió mientras hacía un recorrido por la casa y mostraba todos los lugares en detalle.

Al parecer, hubo mucha gente que no le creía por lo que la actriz tuvo que volver a explicar la situación. “Esto es verídico. La persona es desconocida. La primera buena noticia es que esta persona respiraba, al lado de este cuerpo durmiente estaban sus pertenencias, una petaca de ron y uno de mis vasos servidos. Eugenio quería despertarlo y hacerle un café y yo llamar a la policía”, indicó.

Encuesta mediante sobre qué hubieran hecho sus seguidores ante una situación así, finalmente Laprida reveló cómo terminó todo: “Lo despertamos y esta persona empezó a tirar patadas, estaba borracho. Luego, le pregunté cómo había entrado. Me dijo que vino con sus amigos anoche y que no era ningún ocupa. A lo cual dije: ‘¿Cómo con tus amigos? ¿Cuánta gente hubo en mi casa?’”, le preguntó sorprendida.

“Queremos creer que no, no hubo ningún signo de que hubo una fiesta en mi casa. Elijo creer que esta persona estaba muy desorientada y no sabía lo que decía. Después de eso, le pregunté dónde vivía y le pedimos un remís. ¿Cómo entró a mi casa? No lo sé. Ventana no porque vivo en un cuarto piso. Lo que sé es que esta casa tiene alarma y de ahora en más voy a llavear la puerta cada vez que me vaya a dormir”, remató mientras publicaba una foto del ocupa con mucho humor.