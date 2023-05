Mauro Icardi está en vuelto en un nuevo escándalo. Hace algunos días aparecieron unos audios de Candela Lecce, su supuesta amante, la última vez que vino a la Argentina. En medio de las especulaciones, la modelo de 23 años relató cómo fue el encuentro con el jugador y cuáles fueron los requisitos que el delantero le puso para encontrarse.

El delantero no se quedó atrás y para hacer oídos sordos de todo lo que se habla sobre su persona, compartió en sus redes sociales varias imágenes, en las que se lo puede ver al futbolista de Galatasaray con sus dos hijas: Francesca e Isabella. “Día de la Familia Galatasaray”, escribió Mauro.

Quién es Candela Lecce, la mujer señalada como la amante de Mauro Icardi

Candela Lecce que es una joven modelo rosarina de 23 años, reveló detalles de los encuentros que habría tenido con Mauro Icardi en uno de los últimos viajes que él hizo a la Argentina para visitar a Wanda Nara.

“Que lástima como te da la cara para intentar limpiar tu imagen, uno se tiene que hacer cargo de lo que hace en la vida”, manifestó ella en su Instagram ante los constantes descargos del delantero del Galatasaray para negar que se vieron en marzo de este año en Puerto Madero. “Yo me quedé en un hotel y él iba y volvía, pasamos la noche ahí”, detalló también.

Los detalles del encuentro entre Mauro Icardi y Candela Lecce

Según relató Candela Lecce, en aquel momento Icardi la bloqueó y dejó de hablarle. Sin embargo, en marzo de este año volvió a comunicarse con ella y la invitó a salir juntos. “Recibí otro llamado y me dice ‘estoy yendo a buscarte’. Lo primero que pensé es que era una joda”, lanzó Cande.

“Me hizo guardar el teléfono en la cartera, no lo podía sacar. Pero justo llamé a mi mamá porque le conté que me estaba yendo y ahí fue que le saqué la foto”, detalló Lecce sobre la imagen que se difundió del jugador. Tal como contó, esa noche Mauro la llevó a Puerto Madero a los departamentos de un amigo de él donde había sushi y sándwiches de miga.

“Aproveché para comer algo y tuvimos una charla relinda. Él me pidió disculpas por sus formas, yo también porque entendí que no estuvo bien y me dijo que se tenía que ir”, detalló Candela sobre ese día que pasaron juntos.

Por último, en su video, la supuesta amante de Icardi explicó: “Me quedé haciendo tiempo en el departamento para esperarlo, pero no volvió. Me fui a pasear un rato, y me saqué un pasaje en micro que me lo pagué yo. Cuando llego a mi casa vi que me había bloqueado de todos lados”.