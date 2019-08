Lo que ocurrió en Intrusos sorprendió a todos. Si bien en un primer momento pasó desapercibido en el piso, o Jorge Rial eligió no polemizar en vivo sobre eso, un despectivo comentario que Gladys La Bomba Tucumana hizo sobre Morena Rial enfrente de su propio padre, no deja de ser viralizado en las redes sociales.

La cantante tropical comenzó hablar sobre las cosas que le decían sus detractores en el ámbito 2.0 “La gente no sabe el daño que pueden provocar escribiendo detrás de un teclado y diciendo las peores cosas de un ser humano. No saben el daño que causan. No saben cómo sufrí en esa época tenía ganas de tirarme del hotel, la gente puede lograr que me mate, que me tire de acá”

En ese sentido, La Bomba enumeró una lista de las “cosas feas” que le decían. “’Empanada de esto’, ‘negra villera’, ‘sucia’, ‘patasucia’, ‘el único tema que tenés, ladrona’”, arrancó la artista para, después y sin ningún tipo de filtro, agregar: “’Gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’”.

Las críticas contra Gladys no tardaron en llegar, el fragmento del programa de América se hizo viral, y terminó convirtiéndose en un gran escándalo.

More, por su parte, y luego de que días atrás se dedicara una especie de mensaje de autoayuda y aliento, contestó de manera indirecta algunas horas después de que el tema se instalara como conversación en las redes sociales.

Y para eso apeló a una frase que hace furor tanto en Instagram y Twitter. "Ella ya no hacia caso a lo que decían, ya no perdía el tiempo en tonterías, solamente sonreía, sonreía, sonreía", escribió a modo de descargo para demostrar que ya no sufre ni hace caso a los comentarios malintencionados.

Vale mencionar que la hija del conductor de Intrusos atravesó una larga lucha contra su enfermedad, y en el año 2016 se sometió a una operación de bypass gástrico, una decisión que, además de cambiar su vida para siempre, hizo que su padre abandonara su programa Ciudad Goti-K en AM La Red para poder acompañarla durante todo su proceso de recuperación.

More siempre demostró su valentía y entereza. Por eso está más allá de una frase despectiva. No obstante... ¿llegará un pedido de disculpas de La Bomba?

Fuente: Exitoína