Soy Rada está de vuelta en San Juan esta noche, trayendo su nuevo espectáculo "Revuelto". En el nuevo show, que tiene música en vivo de la banda Los Colibriquis, Agustín Aristarán canta, desarrolla sus rutinas de stand up y vuelve la magia, un género que abordó por 20 años y que ha sabido incorporar a su propuesta de entretenimiento.



El multifacético artista, que ha lanzado también recientemente el álbum "Macetitas", disfruta de la libertad de hacer todo lo que quiere. "No me gustan las etiquetas. Soy soy un montón de cosas y todas se encauzan en la actuación o el entretenimiento. Me siento músico, mago, comediante, me siento generador de contenidos. No podría definirme. Siento también que es algo antiguo decir "yo soy esto", si tengo que definirme primero soy el papá de Bianca, la pareja de Fernanda, el hijo de Inés y Roberto, no tenemos que definirnos con todo, uno es según dónde está parado" expresó a DIARIO DE CUYO el también actor, que es parte del elenco de El reino 2, la continuación de la premiada serie de Netflix protagonizada por Diego Peretti y Mercedes Morán, que está en rodaje. "Es un papel súper importante e interesante. Es bastante malo y no hago comedia en absoluto. Me siento feliz, es un desafío tremendo", contó y adelantó que también será parte de un proyecto de Disney.



Hace un tiempo, casi por casualidad, un video suyo se viralizó, y su carrera se vio potenció exponencialmente. Hoy Soy Rada tiene más de 1,6 millones de seguidores en las redes. "Globalmente, la redes democratizaron la movida e hicieron que cualquiera pueda llegar a hacerse conocido o a tener un público que lo siga para llevar a cabo sus objetivos, su plan, sus ideas. Antes necesitábamos que el dueño de un medio que te de la posibilidad de estar en pantalla, o el dueño de la discográfica diga que editará tu disco, o un productor teatral te llame, o el dueño de la editorial te publique un libro. Democratizó para el que genera y para el público, al poder elegir lo que quiere consumir".



Con una carrera llena de logros, premios (dos Martín Fierro Digital y un Premio Carlos, a mejor unipersonal), el artista bahiense va levantando la vara del éxito para seguir en movimiento. "La palabra éxito me abruma una poco. Todo lo que hago, lo hago para que vengan a verme al teatro. Cuando la gente decide comprar una entrada para venir a verme, sean miles, cientos, o una decena, porque no lo mido en cantidad, sino que venga gente, me da la pauta de que está bien lo que estoy haciendo. No lo veo en término de triunfar, de tener éxito, no me gusta pensar en eso, porque me estancaría, porque significaría que llegué a un lugar y yo no quiero llegar a algún lugar, quiero seguir haciendo cosas".



Aristarán estuvo al frente de Match game en Eltrece, una experiencia que terminó pronto. ¿Si volvería a la televisión tradicional? Confiesa que no es algo que tenga como meta. "Me gustó, lo pasé bien, estuvo bien el tiempo que lo hice y ya. Lo dejo como un buen recuerdo. Volvería, dependiendo del proyecto, hoy estoy muy feliz con no estar en la tele. No me interesa estar en la tele por estar, no fue nunca un objetivo para mí" apuntó el "hombre orquesta" del espectáculo que dijo tener muchas expectativas por su reencuentro con el público de San Juan.



EL DATO

Soy Rada. "Revuelto", junto a Los Colibriquis. Hoy a las 21 hs en Teatro Sarmiento. Entradas $1.600 a $2.500 en boletería de la sala.