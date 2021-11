Madonna Louise Ciccone, la reina insuperable del pop, sumó una nueva polémica recientemente después de compartir una sesión de fotos muy sexy en Instagram. La red social le borró algunas de las tomas sin previa notificación, porque se le veía un pezón y Madonna no tardó en responder. No sólo volvió a subir la imagen, con un corazoncito tapando su pecho, sino que calificó el acto como sexista y misógino. "Todavía me sorprende que vivamos en una cultura que permite que se muestre cada centímetro del cuerpo de una mujer excepto un pezón", dijo la estrella de 63 años, dueña de una figura escultural.



"Como si esa fuera la única parte de la anatomía de una mujer que podría sexualizarse ¿No se puede experimentar el pezón de un hombre como erótico?!!" apuntó también marcando la diferencia que hacen entre géneros.



Pero aunque desde 1986, cuando impactó con Papa don't preach, Madonna ha sabido esquivar las balas y seguir haciendo su voluntad. En el último tiempo también ha sido criticada por las fotos que comparte donde parece tener excesivo uso de rellenos o cirugías estéticas en su rostro. No es una novedad que se sometió a varios liftings a lo largo de su vida, pero también podrían ser filtros fotográficos. A esto no ha respondido, y quizás no lo haga. Secretos de una reina.