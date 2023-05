Sucedió en su casa de Ksenacht, a pocos kilómetros de Zúrich, capital de Suiza. La empoderada "Reina del Rock & Roll", Tina Turner, a sus 83 años de edad, no pudo seguir luchando más contra una enfermedad que durante un largo tiempo le deterioraba su salud, aunque se sabe muy poco sobre las causas. Como dijo su representante Bernard Dogherty, "el mundo pierde una leyenda y un modelo de la música a seguir", sin embargo, queda en el recuerdo de sus fans todo un legado artístico que no se extinguirá. Su potente voz, que heredó lo mejor de las tradiciones del gospel, el soul, el rhythm & blues, fue una gran tormenta artística que irrumpía el escenario en vivo. La energía que descargaba en cada presentación y su actitud para enfrentarse a adversidades profesionales y personales, caracterizó a Tina, quien dejó abierta esa senda para muchas otras mujeres que querían y ansiaban triunfar como ella.

Aunque no todo fue color de rosa, la cantante sufrió terribles humillaciones y vejaciones de su matrimonio, con el violento Ike Turner. Harta del abuso y las golpizas, logró divorciarse y en la segunda mitad de la década de 1970, la estrella quería independizarse y comenzar de nuevo. La segunda oportunidad le llegó entre 1983 y 1984, cuando pudo quedarse con el apellido artístico y dejó atrás ese pasado doloroso. Su nombre real fue Anna Mae Bullock, de ascendencia afroamericana y nativa, pero como Tina Turner, fue la mujer que rompió muchas barreras para llegar a la cima. Gracias a su cover de Al Green "Let's stay together" y "What's love got to do with it?" la relanzaron a la fama.

Estos dos éxitos fueron el puntapié para el exitoso disco de 1984 "Private dancer", que le dio un nuevo estatus de figura a Tina, que no sólo se apropió del apellido de su exesposo, sino que reinventó su carrera con un estilo que conservaba las raíces negras pero adaptado al pop de la época. Con su melena rubia y sus pasos de baile emblemáticos, se volvió una estrella internacional con 12 premios Grammys en su haber. Sin embargo, su salud era frágil, en 2013, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le complicó mucho caminar; en 2016, además, fue diagnosticada con cáncer intestinal y tuvo un trasplante de riñón tras fallas que sufría en ese órgano a causa de la medicación que tomaba para la presión sanguínea. Pese a todo, Tina Turner vendió más de cien millones de copias de sus discos, su fortuna (se estima hoy en 250 millones de dólares), la generó con su trabajo y talento. Hasta se dio el gusto de tener como intérprete solista el récord de reunir a 180 mil personas en el Estadio Río de Janeiro en 1988. La "reina" pasó al firmamento de las más grandes cantantes de la historia.