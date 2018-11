Gerardo Romano estaba hablando del sexo a los 72 años y sobre cómo mantiene relaciones en paralelo con varias mujeres cuando lanzó una frase que avergonzó a Zaira Nara en Morfi, todos a la mesa.





Al ser consultado sobre si entre esas diferentes amantes él "cruzaba generaciones" y el actor contestó pensativo: "55, 48, 47 y 43".





Malena Guinzburg, entonces, quiso saber las diferencias que veía entre la más jóven de ese grupo y la más grande. ¿Se nota en la seguridad o experiencia a la hora del sexo?", indagó. "12 años", contestó Romano, pero luego dijo algo que incomodó a Melina Fleiderman, Zaira y Malena.





"Se nota la diferencia con la más grande por la menopausia, que se seca la 'conchi...'", aseguró, diciendo toda la palabra.





Damián De Santo acotó que "la mujer a esa edad pierde lubricación", y ante los gestos de incomodidad de las mujeres presentes, Romano se defendió.





"Digamos las cosas... Yo he escuchado mujeres decir en televisión 'me la seca' como los hombres decimos 'me la baja'. Si igualamos, igualemos. La misma libertad y franqueza para referirnos a nuestras partes íntimas", acotó. "El tema de la lubricación es...", afirmó, haciendo un gesto con la mano y la boca, no menos polémico que la frase anterior.