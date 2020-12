Dalma Maradona publicó en sus redes sociales un durísimo mensaje contra Matías Morla luego de que se difundiera un audio en el que el abogado y apoderado del Diez le recriminara a Gianinna no haber podido participar del velorio de su "mejor amigo".

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste porque no pudiste ir al velorio...Si me hubieras atendido las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente...hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara", escribió Dalma en su cuenta de Intagram en la cual se dio cuenta que no pudo etiquetar al abogado.

"Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mi cara a cara.Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra pero sino tu condena es social...", finalizó.