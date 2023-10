Esta tarde volverá una nueva edición de la Feria Manija (en la Plaza Ejército Argentino), el espacio pensado para artículos coleccionables de las décadas del 70, 80 y 90 con libros, discos de vinilo, casettes, monedas, juguetes y figuras de acción, entre otros rubros. DIARIO DE CUYO pudo entrar a aquellos universos subterráneos -bien resguardados- de los coleccionistas sanjuaninos que son verdaderos custodios de tesoros de la era analógica. Santiago Velasco, co-creador y gestor junto a Damián López del espacio, abrió las puertas de su "baticueva" (el sótano de su casa particular) y enseñó su vasta colección de figuras de He-Man, Thundercats, Tortugas Ninja y otras franquicias exitosas de las animaciones televisivas de los '80 y '90. Santiago, profesor universitario y magíster en Turismo, está en el coleccionismo hace 30 años, desde que tenía 11 años de edad. En su stand ofrece figuras con precios accesibles, hasta otros que son productos de "elite" de entre 15 mil o 30 mil pesos, incluso más. Por ejemplo, Cobra Khan, de "Los Amos del Universo" (de fabricación argentina con licencia de Mattel), se cotizan en 1.500 dólares en el mercado nacional. "La línea de juguetes argentinos es la más buscada por coleccionistas extranjeros, como si fueran los santos griales. Argentina en los '80 y '90 tuvo una época dorada, por las series que existían y la calidad de los productos, hubo un crisol perfecto. Además, nuestra generación -entre 40 y 50 años de edad- tuvo la última infancia analógica. Por eso hay tanta nostalgia por lo retro", remarcó.

El vinilo entrañable. Mario Vedia dispone de una exquisita selección de piezas únicas, en disco y en casette para disfrutar de la música de otra manera.

Por su parte, Mario Gabriel Vedia (realizador audiovisual) cuenta con una colección de brillantes y bien conservados discos de vinilo y casettes de todos los géneros. Rock, folklore, tango, jazz, pop; y en sus cajas originales. Participa de la Feria Manija desde la primera edición y cuando tiene que viajar a otras ferias del país, se traslada con una disquería móvil. "La colección tiene un fuerte valor sentimental, el vinilo apela a la memoria y a la emoción. Lo digital no puede palparse. El hecho de tocar el disco, con su gráfica, letras, fotos, diseños añadidos en la caja, lo hacen muy querible", sostuvo el disquero. Maximiliano D'amico es comerciante, pero su pasión que alimenta desde niño es la numismática. De su catálogo (unas 4 mil monedas) siente más gusto estético por las de países africanos y asiáticos ya que son muy atractivas por sus diseños y motivos artísticos, con finos detalles y terminaciones. Respecto a las monedas nacionales, las más antiguas (siglo XIX) son las que más valor tienen. El patacón de un peso de 1882 es la joya que no puede faltar para un numismático "si no tenés ese, te falta todo, es la obra cumbre. En el mercado se llega a pagar unos 250 o 300 mil pesos para adquirirla. Hoy, el 95% de las monedas argentinas están básicamente sin valor y la tenemos que comerciar por kilo", expresó.

Damián López, el otro mentor de esta feria, dijo que "cada objeto tiene una historia detrás y ese tipo de diálogo -entre el público y el coleccionista- de curiosidad, se genera espontáneamente. A los coleccionistas nos une una pasión, casi una obsesión por lo que coleccionamos: no importa si uno junta libros y el otro monedas, los dos compartimos el mismo espíritu de andar buscando permanentemente una nueva adición a nuestra colección".

DATO

Feria Manija. De 16hs a 20hs. Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Pedro Cortínez - Desamparados). Gratis.