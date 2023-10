Después de casi cinco años de relación, Paulo Dybala le pidió casamiento a Oriana Sabatini y lo hizo de la manera más romántica posible: con un anillo de compromiso, que tiene un diamante.

El delantero de la Roma y la Selección argentina hizo un posteo en sus redes sociales en donde se ve a su pareja con el anillo. “Para siempre”, escribieron ambos.

Si bien es una novedad, la pareja ya venía coqueteando con la idea de una boda. El año pasado, durante una entrevista en Los Mammones (América), Oriana no descartó que el casamiento estuviera entre sus planes para el futuro.

“Él sueña con ser padre y yo con el casamiento”

“Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo”, decía el año pasado Oriana.

La historia de amor entre Dybala y Oriana Sabatini

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conocieron en 2018, cuando él tomó valor y le escribió a la modelo por Instagram. En ese momento, la joven tuvo que preguntarle a sus amigas quién era el chico que le estaba mandando mensajes, porque no lo conocía: pensaba que era tenista.

El noviazgo no tardó en llegar, de la misma manera que la convivencia. Después de salir durante varios meses, Paulo invitó a Oriana a mudarse a Italia con él. En el segundo año juntos, la pandemia mundial golpeó a todos, y ellos fueron una de las parejas que salieron fortalecidas de la cuarentena.