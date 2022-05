El tráiler de "Avatar: The Way of Water", la secuela de la película más taquillera de la historia, fue presentado hoy 12 años después de que se estrenara la aclamada cinta de James Cameron y que tendrá su estreno el 16 de diciembre.



Después de ser relanzada el año pasado en China, la primera "Avatar" superó a "Avengers: Endgame" como la película más lucrativa de todos los tiempos(según la venta de entradas) cuando sus ingresos superaron los 2800 millones de dólares en todo el mundo, indicó el sitio Variety.



Su presentación original en los Estados Unidos no tuvo precedentes, con la película en los cines durante más de 10 meses. Así, el lanzamiento de 20th Century Fox podrá medirse con las taquillas de las franquicias de superhérores, sobre todo de Marvel, para saber si mantiene la performance de hace una década.

De todas formas, las producciones tanto 20th Centurty Fox como Marvel son propiedad de Disney, por lo que se trata tan solo de una competencia interna.Esta segunda parte de "Avatar" estará protagonizado por varios miembros del elenco original, como Zoe Saldana como Neytiri, Sigourney Weaver en un nuevo papel y Sam Worthington como Jake Sully.Se unieron al elenco Kate Winslet como Ronal, Michelle Yeoh como la Dra. Karina Mogue y Oona Chaplin como Varang, entre otros. La nueva película continúa donde quedó la última, con Sully y Neytiri construyendo su familia en el planeta Pandora y luchando contra las nuevas amenazas a su floreciente civilización.El rodaje de la película terminó en 2020 junto con "Avatar 3", que se estrenará en 2024.