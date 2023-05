En la semana donde un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo es motivo de variadas celebraciones, el Centro Cultural Conte Grand se sumará con una propuesta inédita en la provincia. Se trata de la "Gran Peña Queer. Revolución cultural", que desplegará el próximo sábado desde las 20 hasta las 00 hs, con entrada libre y gratuita.

"Es un evento que se relaciona con nuestra fecha patria, pero como mejor lo sabe hacer el Conte Grand, que es tomando los conceptos y trabajando sobre ellos de una forma totalmente vanguardista e innovadora. A partir de lo tradicional, hacer algo distinto, que se vea atravesado por una mirada deconstructiva y de género. El término queer se utiliza dentro de la jerga de la comunidad para establecer lo que no encaja en ningún patrón estereotipado ni estipulado, es decir, que lo queer es básicamente la libertad de ser, en la vida misma", explicó a DIARIO DE CUYO Laura Ramos, productora general del Conte Grand. "Lo que pensamos con el equipo del Centro Cultural es atravesar la fecha patria a partir de este concepto y con esto darle posibilidad y apertura tanto a quienes pertenezcan al colectivo LGBT como a quienes no, porque queremos que sea una fiesta inclusiva, para toda la familia. Esta es una fecha para todes, para celebrar lo que somos, tanto la alegría de ser argentines como la de ser libres y de ser todes bienvenides, que es parte de nuestro sello como espacio", agregó.

Conducido por Juanma, uno de los pilares de Casa Fuegah, el encuentro contará -por ejemplo- con las actuaciones del artista puntano Carlos Braile, que hace folclore; de Nacho Silva, sanjuanino radicado en Buenos Aires que fue parte de algunos realities (como Talento Argentino); y Javigón, que toca música electroandina. Además habrá malambo fusión, tango e incluso la participación invitada del combo salsero Sonenfá, con una adaptación de temas latinoamericanos, por citar algunos números. "Esto justamente tiene que ver con la idea de deconstrucción, en este caso de los géneros musicales, hacer algo diferente, transformado, repensado y rediseñado para el contexto de la peña queer", acotó Ramos. Consultada sobre si les preocupa la mirada de los sectores más conservadores, Ramos dijo que no. "Puede que a algún tipo de público la propuesta no le sea favorecedora. Sin embargo, como comunidad cultural, la idea es tomar conceptos, trabajarlos y posicionarlos en una cuestión mucho más vanguardista. No tiene que ver con cortar el tradicionalismo. Hacerlo queer tiene que ver con poder ser libres también respecto a esos conceptos tradicionales, con tomarse la licencia para poder jugar y generar propuestas nuevas, sobre todo que tengan que ver con el tipo de público que recibimos en el Centro Cultural. Las comidas tradicionales van a estar, el folclore va a estar, sólo que desde una perspectiva diferente. Y creo que está bueno tener diversidad de opciones", concluyó.



Para agendar

Gran Peña Queer. Line up: Revolución Cultural. Sábado Carlos Braile (San Luis), Nacho Silva (foto), Agitando el nido, Amazoneas, Kendall White, Proyecto Tango, DJ Javigón, Cortejo Patrio Drag y participación especial de Sonenfá. Espacio gastronómico. De 20 a 00 hs. Para todo público. Entrada libre y gratuita. Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras).¸·<