El romance de Flor Vigna y Luciano Castro marcha viento en popa. Así lo demuestra la cantante en sus redes sociales. Hace algunas horas se sorprendió cuando descubrió que el actor también tiene oído musical. “Muy bien ese agudo”, reaccionó divertida al escucharlo cantar.

Siempre activa en su cuenta de Instagram, la influencer contó que no se levantó con pie derecho pero que para cambiar las energías decidió ir a entrenar con buena música. “Pusé René, Calle 13 y esta canción me cambió el bocho y me hizo re bien, así que se las regalo”, señaló antes de compartir una captura del tema “Me vieron cruzar” con sus más de cinco millones de seguidores.

Acto seguido le pidió a su pareja que dijera una canción que lo motive o que lo inspire. “La de René que dice respira el momento”, parafraseó el actor. “Muy bien ese agudo”, celebró la actriz, a lo que él retrucó: “Bueno, no sé si muy bien, pero me gusta esa de René”.