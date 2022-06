Ricardo Arjona brindó un show en Miami pero se mostró desconcertado después de que una espectadora se sacara la remera en pleno concierto. Ella misma publicó el momento en su perfil de Instagram: “Mi momento, mi instante, y hacerlo confundirse. Ufff. Ya, no más que me reviento de emoción”.

El cantautor interpretaba “Desnuda”, cuando Rocío Gallardo decidió quedar con el torso al descubierto durante el show.

Si bien se cubrió con sus brazos, el músico no pudo ocultar su sorpresa: interrumpió el tema y admitió que se había confundido la letra. Ella le aclaró que junto a ella estaba su esposo y que todo estaba okey y el siguió cantando como si nada.

Cubana lo da todo durante concierto de Arjona en Miami pic.twitter.com/IBm4MyiRRA — Cuba en Miami (@cubaenmiami) June 7, 2022

En su perfil de Instagram, Rocío compartió el video del blooper que protagonizó junto a Ricardo Arjona y escribió: “Evidencia visual de el momento de adrenalina más alto de mi 2022. Hasta ataque de llanto me dió después. No fue la acción, sino el valor para salir de mi zona de confort”.

Acto seguido, señaló: “Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión que tenga las agallas para tomar. Sé que tengo el apoyo de mi esposo, y no me importa un bledo el qué diran”. A modo de cierre, aclaró que en el recital también estaban su marido, su suegra, su cuñado y un primo.

Tras lo ocurrido su imagen se viralizó y Rocío no escapó a los halagos y a las críticas. Es por eso que hace unas horas agradeció los mensajes de cariño y habló de su accionar. “Que me quiten lo bailado que lo vivido no me lo va a quitar nadie”, escribió la mujer que dijo que esa grabación para ella es un momento único y personal.