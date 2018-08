A dos meses de llegar a la pantalla de América con Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán durante las tardes, Julieta Prandi tomó la determinación de renunciar al programa, sorprendiendo a todos.

“Sí, me voy en super buenos términos. Le expliqué a todo el equipo que me iba por un proyecto personal, quiero poner mi propia academia de modelos y tengo muchos viajes pendientes pronto. No quería estar dando la mitad de lo que daría siempre”, reveló la modelo en Telebajocero.com

Tras la inesperada decisión, Prandi solo tuvo elogios para su experiencia en el ciclo. “El grupo es maravilloso y me había encariñado mucho. Me voy feliz de haber sido parte de Incorrectas. Y sobretodo de haber trabajado con Moria, que es una grande“.