En estos últimos días comenzaron a circular en las redes sociales videos de reconocidos artistas argentinos que forman parte de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) en los cuales rechazan proyecto de Ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" impulsado por el presidente Javier Milei, el cual propone modificaciones en el régimen de propiedad intelectual y regula a las sociedades de gestión colectiva.

Al respecto, este lunes el presidente Milei respondió al reclamo, reiteró que en las cuentas del Estado "no hay plata" y afirmó que por ese motivo debe elegir "adónde va" el dinero.

"O ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantener el alto nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente", contrapuso el mandatario en declaraciones a la radio Rock and Pop.

En particular, le respondió a Adrián Suar por sus críticas contra le Ley Ómnibus: “Podés discrepar, lo que no podés hacer es mentirle a la gente. Él está haciendo la defensa del privilegio. Es interesante porque ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio y no están los desnutridos, el 60% de los menores que no les alcanza para comer y son pobres”, sostuvo Milei.

Actores como Ricardo Darín y su hijo Chino Darín, Facundo Arana, Griselda Siciliani, Julio Chávez, César Bordón, Adrián Suar, Julieta Díaz y Mercedes Morán fueron la cara visible de diferentes videos que se difundieron en las redes sociales, donde destacaron que SAGAI "protege los derechos intelectuales de miles de artistas” y “no recibe ningún tipo de aporte económico del Estado”.

“La acción social que hace Sagai acompaña y protege a miles de socias y socios. ¿Por qué destruir algo que funciona bien? El mundo nos reconoce por nuestro cine, por nuestro teatro y por nuestra música. Nuestra industria cultural es superavitaria”, sostienen los artistas.

En el reclamo, los artistas les exigen a los legisladores que “retiren del proyecto el artículo 350, capítulo 2 y 3, referido a Cultura”.