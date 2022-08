Su nombre real es Fernando Javier Luis Hortal. Sin embargo, desde hace 35 años, sus fans lo conocen como el "Bahiano', ex líder del conjunto Los Pericos que fue precursor del ska y el reggae en América Latina. A la par de su debut como uno de los 100 jurados del Canta Conmigo Ahora, formato con el que Marcelo Tinelli regresó a la televisión; el cantautor recorrerá distintos países y ciudades argentinas en el marco del tour Mucha experiencia, tras presentar el álbum homónimo integrado por 17 hits, entre los que figuran Sin cadenas y Pupilas lejanas de la etapa "perica' y otros de su proyecto solista. Con este emprendimiento, el próximo sábado, arribará a la provincia para interpretar sus clásicos en Quinta Nazareno dentro del San Juan Wine Fest, en formato banda. Previo a su llegada, el músico dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el rol de la televisión, los 35 años con el reggae, la pandemia, Los Pericos y su presente.



- ¿Cómo combinás la TV con la música?

- En el Cantando...grabamos 8 o 9 horas los lunes y martes, por suerte el fin de semana lo tengo libre.



- ¿De qué manera surgió la propuesta de Tinelli?

- Marcelo me acompañó en muchas etapas. Me hizo la invitación y acepté. Más allá de ser un show televisivo con el Nro. 1 de la tele, no deja de ser un hecho artístico. Hay momentos muy emocionantes por la historia de vida de los participantes. Eso sensibiliza.



- ¿Gracias a la TV podés llegar a otras generaciones?

- La tele permite que el público te redescubra y te revalorice. El público va cambiando y siempre es bueno estar presente.



- Esta convocatoria se produjo en el festejo de tus 35 años con el reggae...

- Es un montón...Si miro para atrás creo que hice muchas cosas. A veces, uno en el medio del camino, no se toma la pausa para pensar y mirar lo que hizo porque está mirando para adelante, pensando en cosas nuevas.



- En medio de los festejos sacaste Mucha experiencia...

- No era un disco urgente. La prioridad la tenían las canciones nuevas y la exploración musical, esperó bastante para salir. Podría haber sido uno de los primeros trabajos como solista y terminó siendo el sexto. Estas canciones llegan para abrazarlas de otra manera, con tantos años de trayectoria y de vida, uno les da otra connotación y las mira con otro cariño.



- ¿Por qué?

- En pandemia, se me llenó la cabeza de preguntas. Había incertidumbre por la falta de vacunas y me pregunté qué iba a hacer después mientras la gente me hablaba de reversionar canciones con una impronta actual. El disco se estrenó el 10 de junio en el Teatro Broadway, ya está en las plataformas y en noviembre saldrá en formato vinilo. Quedó mucho afuera y esto es una pequeña parte junto a invitados como Néstor de Non Palidece, Toledo y Paulino Moska, con variables en el sonido y en la forma de cantarlas.



- ¿Qué emociones te atraviesa el reencuentro con temas que marcaron distintas épocas de tu carrera?

- Estoy feliz. Hay canciones de los "90 y otras más cercanas a mi actualidad solista. Sin embargo, sigo teniendo ese cosquilleo que me atraviesa en escena.



- ¿Cómo fueron tus primeros pasos?

- Al principio, todo fue ver de qué se trataba y como sería mi vida. Por suerte, Dios me bendijo. En los inicios, uno está en el descubrimiento, viviendo una fantasía. En este rubro, no se sabe cuando termina todo, depende de la predisposición, el sacrificio, el talento y factores que van más allá del instrumento que toques que implica un 50%, el otro porcentaje tiene que ver con managers, contactos y cuestiones que no infieren directamente al arte.



- ¿Qué imágenes guardás de Pericos? ¿Cómo fue encarar la etapa solista?

- Con Pericos quedan los buenos recuerdos. La transición de la banda al solismo fue más complejo. La gente me tenía en otro lugar y no desarrollándome como Bahiano, sin el nombre en plural. Entonces, todo fue pasito a pasito. Lento, pero en subida.



- ¿Lograste despegarte del conjunto?

- Hice un desarrollo nuevo. En 2004, me fui del grupo y en 2005 hice BH +, mi primer disco solista. A partir de ahí, tuve que generar nueva empatía con el público y con la industria.



- ¿Qué es la música para vos?

- Es mi vida, mi refugio en situaciones buenas y malas. Mi universo. Hay gente que dice que puede vivir sin música y miente porque cualquier cosa que hace ruido es música. No me imagino a todo el mundo en silencio.





Dato

El concierto será el próximo sábado 13 de agosto desde las 20.30 en Calle 8 y Costa Canal. Además, desfile de alta costura y lencería de Emilia Fernández, presentación de Emilia Claudeville y Natalia Pelleritti, Vía 66, Aldo Zaragoza y los dj's Antonietta, Mauri Azocar y EDW M. Conduce Gabriel Canci. Preventa de tickets: $3500 en The Almons, Ritual del vino y Guanaco, online a través de eventbrite.com.ar.