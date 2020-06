Luego de la escandalosa separación entre Morena Rial y Facundo Ambrosioni por maltratos e infidelidad, ahora apareció la joven señalada como la tercera en discordia y confesó que quiere volver a conquistar al futbolista con quien tan buenos momentos pasó.

Se trata de Antonela Pane, la influencer que reconoció haber tenido algo con el ex yerno de Jorge Rial. La joven dijo que lo conoció por Instagram y por un amigo en común: “Nos vimos unas tres veces en boliches porque íbamos a los mismos lugares en capital”, comentó.

Sobre su touch and go dijo: “Chapamos en la parte de arriba de un boliche. Él ya me venía buscando durante toda la noche, obvio. Hasta que lo agarré en el baño, lo tomé de la cara para chapar, pero él también me besó. Fue mutuo. Ese día me dijo que parásemos porque nos podía ver Morena que estaba ahí. Las veces que nos vimos y hablamos fue ahí.

En relación a si tuvieron encuentros sexuales Pane comentó: “¿Si fui a la cama con él? Ahora digo que no, pero si lo hice no lo contaría porque medio que me está amenazando, que deje de hablar. Si tuve sexo con él no tengo las pruebas. No sé si puedo salir a contarlo todavía. Pero ya va a pasar...”

Para sorpresa de muchos la influencer reconoció que le gustaría tener una relación más seria con Ambrosioni: “La verdad que sí. Es un pibe que tiene mucho sex apeal. Yo lo vi y me quedé deslumbrada, es muy lindo. Me gusta y está enojado. Pero hablo con sus amigos y les digo que le pidan que no se enoje”, dijo sobre la actual relación con el ex de More.

Además, Pane confirmó que tenían sexo virtual muy a menudo y que se quedó con muchas fotos y videos del cordobés que algún día se animará a mostrar.